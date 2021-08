Barmen og Brann ble ikke enige

Partene gjennomførte forhandlinger mandag.

Kristoffer Barmen sto frem som angrende synder etter nachspielet på Stadion 10. august. Siden har han blitt sagt opp.

Nå nettopp

Brann gikk for litt over en uke siden ut med at Kristoffer Barmen hadde blitt sagt opp.

Sistnevnte godtar ikke oppsigelsen, og mandag møttes partene til forhandlingsmøte. Dette møtet førte ikke frem, ifølge Brann:

– Vi beklager at vi ikke lykkes med å komme til enighet med Kristoffer og hans advokater. Oppsigelsen er basert på en grundig prosess for innhenting og vurdering av relevante fakta, der også Barmen og hans advokater fikk mulighet til å presentere sin versjon av de faktiske forhold, sier daglig leder Vibeke Johannesen i Brann til klubbens eget nettsted.

Det har foreløpig ikke lyktes BT å komme i kontakt med Barmens representant, Niso-advokat Eirik Monsen. Til TV 2 har han mandag blant annet uttalt følgende:

– Formålet i en forhandling er at vi skal få mer innsyn i hva som ligger til grunn for den gitte oppsigelsen og se om vi kan komme til minnelig løsning, selv om partene er uenig i jussen og det faktiske for oppsigelsen. Partene har en ulik oppfatning som gjør at vi dessverre ikke kom til en enighet, sier Monsen til kanalen.

– Barmen har varslet at han vil benyttet seg av sin rett til å stå i stilling. Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter, heter det videre på Brann.no.

Bakgrunnen for oppsigelsen er ifølge Brann at Barmen hadde en sentral rolle i gjennomføringen av den aktuelle festen.

Selv har Barmen bestridt dette.