Varsler at Barmen kommer til å stille på Brann-trening

Brann mener Kristoffer Barmen ikke tar ansvar for egne handlinger. Nå sier spillerens advokat at Barmen kommer på trening.

Kristoffer Barmen sto frem som angrende synder etter nachspielet på Stadion 10. august. Siden har han blitt sagt opp.

30. aug. 2021 17:14 Sist oppdatert nå nettopp

Arbeidskonflikten mellom Kristoffer Barmen og Brann er i ferd med å ta en ny utvikling.

Mandag kveld sier spillerens advokat Eirik N. Monsen til BT at Barmen tenker å stille på Brann-trening onsdag.

– Det er åpenbart en krevende situasjon for alle involverte, men Kristoffer har mange gode venner og kollegaer i Brann. Han er innstilt på det, sier Monsen.

Brann gikk for litt over en uke siden ut med at Kristoffer Barmen hadde blitt sagt opp.

Sistnevnte godtar ikke oppsigelsen, og mandag møttes partene til forhandlingsmøte.

Dette møtet førte ikke frem. Barmen har nå varslet at han tenker å «stå i stilling».

Dette har han krav på etter loven ut oppsigelsestiden. Han har tre måneders oppsigelsestid, regnet fra 1. september.

– Det at han vil stå i stilling innebærer at Kristoffer har rett og plikt til å utføre jobben han er pålagt. Han er fotballspiller, og det betyr å stille på trening og være tilgjengelig for kamp, sier Monsen.

– Blir ikke dette vanskelig for ham når Brann har sagt ham opp?

– Vi får se hvordan det utarter seg. Kristoffer tenker det skal gå fint. Nå vil han stå i stillingen ut oppsigelsestiden, sier Monsen.

Brann: - Utfordrende situasjon

Brann bekrefter i en pressemelding på sin egen hjemmeside at de er kjent med Barmens intensjoner.

– Barmen har varslet at han vil benyttet seg av sin rett til å stå i stilling. Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter, heter det i pressemeldingen publisert på Brann.no. Det er Vibeke Johannesen som uttaler seg i den.

– Betyr det at Barmen kommer på jobb?

– I utgangspunktet ja, skriver Johannesen i en sms til Bergens Tidende. Hun ønsker ikke å stille til intervju utover dette.

Både Brann og spillernes fagforening Niso, som representerer Barmen, har kommentert saken i hver sin pressemelding.

Johannesen sier dette i pressemeldingen.

«Vi beklager at vi ikke lykkes med å komme til enighet med Kristoffer og hans advokater. Oppsigelsen er basert på en grundig prosess for innhenting og vurdering av relevante fakta, der også Barmen og hans advokater fikk mulighet til å presentere sin versjon av de faktiske forhold».

Branns styreleder Birger Grevstad jr. har vært «hands on» sammen med resten av styret i håndteringen av Brann-skandalen.

– Tar ikke ansvar

Johannesen sier videre om Barmen:

«Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger, men verken kan eller vil la oss presse til løsninger som ikke kan forsvares eller forklares», sier Brann-sjefen.

I en pressemelding mandag kveld skriver Niso at de hadde håpet på enighet, og tar til motmæle mot Branns påstand om at Barmen ikke tar ansvar.

«Vi reagerer på klubbens kommentar. Barmen tar ansvar for sine handlinger», mener Niso.

Fagforeningen viser til at Barmen skal ha informert klubben tidlig om de aktuelle hendelsene rundt nachspielskandalen, og at han har beklaget internt og eksternt.

– Kristoffer sin klare oppfatning er at han har tatt ansvar, sier Monsen.

BT har tidligere skrevet at Barmen blant annet var den som ringte og skaffet koden til Brann Stadion før nachspielet. BT har også flere kilder som peker på Barmen som initiativtaker.

Det er denne sentrale rollen for nachspielet som er bakgrunnen for at Brann sa opp Barmen.

– Kristoffer kjenner seg ikke igjen i at hans rolle pekte seg ut på noen måte. Han bestrider ikke at han ringte, men han kjenner seg ikke igjen i at han hadde en sentral rolle, sier Monsen.

Vibeke Johannesen beklager at ikke Kristoffer Barmen tar ansvar for sine handlinger.

Kan bli rettssak

Når Brann og Barmen nå ikke ble enige, er det flere mulige veier videre etter at Barmens oppsigelsestid er over.

Det kan bli nye forhandlinger, selv om dette i utgangspunktet ikke er planlagt.

Det kan bli rettssak.

Barmen kan akseptere oppsigelsen og gå videre.

Uansett er Barmen 28 år og i sin beste alder som fotballspiller. Slik det ser ut nå kan han ikke få ny klubb før på nyåret.