Fotball Carlo Holse Poteten Holse: – Jeg kunne godt tenke meg å spille mer i én fast posisjon Når Carlo Holse en gang forlater Lerkendal, håper han å bli solgt videre som indreløper. Carlo Holse foretrekker å spille indreløper. Mot Viking i cupen kan det bli en ny kamp som vingback. 7 minutter siden – Jeg synes det går fint. Jeg er glad, og spiller mye. Jeg er tilfreds. Slik svarer Carlo Holse på det åpne spørsmålet «hvordan går det for tiden?». Samtidig er dansken kjapp til å legge på følgene: – Jeg kunne godt tenke meg å spille mer i én fast posisjon. Det er målet – å etablere meg på en fast posisjon, så jeg kan utvikle meg og bevise der. Selvfølgelig liker jeg best å spille indreløper. Det vet Åge godt også. Det er den posisjonen jeg håper å selge meg på, sier 22-åringen. Spennende sommer Apropos salg, Carlo Holse var brennhet i sommerens overgangsvindu. Noe av årsaken var Holses innsats for Danmark i U21-EM. Laget vant gruppespillet med blant annet seier over Frankrike, og tok seg til kvartfinalen etter 3–0 og scoring av Holse mot Russland. Der ble det tap på straffesparkkonkurranse mot Tyskland, som til slutt ble europamestere. – Vi gjorde det godt, og interessen var kjempestor. Manges øyne er rettet på en i slike kamper. Så det var spennende i sommer. Det er klart det er litt vanskelig å konsentrere seg når det skjer masse, men jeg hadde hele tiden hodet her. På Lerkendal, sier Holse om situasjonen i sommer – og sier følgende om interessen fra andre klubber: – Min agent må egentlig svare på hvor het jeg var. Jeg hørte om noe interesse, men ikke noe som var helt tett på. Jeg ønsket ikke å vite mer før det eventuelt var konkret. Og jeg hørte ikke noe fra agenten på det. Så det var ikke superclose, sier han. Han har vært god for RBK også denne sesongen, Holse. Han mistet serierunde seks på grunn av EM, men har ellers vært involvert i alle kampene i serien. Carlo Holse i aksjon mot Rennes i kvaliken til Conference League.

Assistkongen

Så langt har han startet 14 ganger i serien.

– Carlo er i ferd med å stable en veldig god sesong på beina. Han hadde en liten dipp rett før landslagspausen, ellers har han vært solid. Han har assist i nesten alle kamper og han er veldig presis med ball på siste tredjedel, skryter Åge Hareide.

Selv om RBK-treneren ikke er millimeterpresis akkurat her, Holse har seks assist, har han likevel flest målgivende på laget.

Men der Holse ønsker seg en fast plass på banen, får dansken skryt av Hareide for sin anvendelighet.

– Han er en skapende spiller som kan løse mange roller. Carlo er veldig anvendelig. Og han løser kantrollen fint for oss, sier han.

Glad for plassen

Mot Sarpsborg 08 spilte Holse vingback i Hareides nye 3–4–1–2 formasjon. Og det er slett ikke usannsynlig at det blir et likt opplegg mot Viking i cupen – og en ny vakt langs linja for Holse.

– Det er noe jeg ikke har prøvd mye. Jeg er ny der. Men jeg prøver å gjøre mitt beste. Det er egentlig det jeg er her for: Å gjøre mitt beste hver gang uansett hvor jeg spiller. Om det er som indreløper, kant eller vingback. Det handler om å spille hver gang, og det gjør jeg nå. Det er jeg glad for, sier Holse.