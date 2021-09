Start lekte seg videre: Drømmetreff og tre scoringer på ni minutter

(Start – Mjøndalen 4–2) Start har aldri vært i cupfinalen, men slo enkelt ut eliteserielaget Mjøndalen i den tredje runden og er ett steg nærmere klubbens første cupfinale.

START-JUBEL: Eman Markovic scoret for Start onsdag kveld.

22. sep. 2021 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

Mikael Ugland sendte Start i ledelsen med et utsøkt frispark etter en drøy halvtime, og hjemmefansen skulle få mye å juble for i Kristiansand.

Riktignok gikk lagene til pause på stillingen 1–1 etter at tidligere Start-spiller Isaac Twum utlignet mot slutten av omgangen, men i den andre omgangen punkterte Start kampen i løpet av en periode på ni minutter.

Først var det Martin Ramsland som stanget Start i ledelsen etter 57 minutter, før Eman Markovic alene med keeper Idar Lysgård sørget for 3–1 fire minutter senere.

Etter klabb og babb inne i Mjøndalens 16-meter scoret Sander Sjøkvists Starts fjerde mål etter 66 minutter og da gjorde det lite at Magnus Bækken pyntet på resultatet til 4–2 like før slutt. Start tok seg videre og er klare for den fjerde runden.

PERLE: Mikael Ugland scoret med et nydelig frispark fra rundt 20 meter i den første omgangen.

Sigurd Kvile og Alfons Sampsted gjorde at Bodø/Glimt ledet 2–0 etter 50 minutter mot Alta, men det som så ut til å bli en enkel seier, ble vanskelig mot slutten.

Tre minutter før slutt reduserte Christian Reginiussen til 1–2 og sørget for spenning de siste minuttene.

Tre og et halvt minutt på overtid skjøt Mathias Dahl Abelsen i stolpen, men nærmere kom ikke Alta og dermed tok Bodø/Glimt seg videre til fjerde runde.

I Rogaland så det ut til at Molde kunne havne i problemer mot Bryne etter at midtstopper Sheriff Sinyan ble utvist etter 40 minutter. Molde ledet på det tidspunktet 2–1, og viste i den andre omgangen gode takter.

Med to dødballmål – det første etter et lurt frispark fra Eirik Ulland Andersen – hadde Molde til slutt hadde full kontroll og vant 4–1.

Kristiansund røk ut av cupen borte mot KFUM Oslo:

Stabæk sliter i bunn av Eliteserien, men fikk en god start borte mot Strømsgodset. Sturla Ottesen sendte gjestene i føringen etter fem minutter, men derfra og ut skulle det meste handle om Strømsgodset.

På topp startet Strømsgodset med den nigerianske spissen Jordan Attah Kadiri. 21-åringen kom til Drammen på lån like før sommerens overgangsvindu stengte og hadde kun spilt 11 minutter for Strømsgodset tidligere.

Etter at Halldor Stenevik og Gustav Valsvik snudde kampen i løpet av den første omgangen, skulle alt handle om Kadiri i den andre omgangen.

Med scoring i det 65. minutt, 69. minutt og det 72. minutt ble han kampens store spiller, og kunne med god samvittighet ta plass på benken det siste kvarteret.

Flere lag lenger ned i divisjonene øynet en mulighet til å ta seg videre til den fjerde runden i cupen. Spesielt for Harstad, som til daglig spiller i fjerde divisjon – nivå fem i det norske seriesystemet – hadde muligheten til å stå for en skikkelig cupbombe hjemme mot eliteserielaget Brann.

For Harstad spilte den tidligere Premier League-proffen, nå spillende spillerutvikler, Runar Normann (43), på venstrebacken. Normann spilte selv fem kamper i Eliteserien for Brann i 2003, men sa opp kontrakten etter å ha fått beskjed om at han ville bli benket til kampen mot Odd 16. mai.

Normann kunne imidlertid ikke gjøre noe da Bård Finne sendte Brann i ledelsen etter 17 minutter. I den andre omgangen økte Moonga Simba tidlig til 2–0 for Brann, og etter hvert i den andre omgangen ble divisjonsforskjellen klar. Brann-debutant Vajebah Sakor scoret Branns femte mål, i en kamp Brann til slutt vant 5–0.

To lag fra nivå tre var sikret å ta seg videre til fjerde runde i cupen, ettersom Nardo møtte Arendal og Kongsvinger fikk besøk av Fløy.

Kongsvinger vant 4–1 hjemme mot Fløy, mens Nardo så ut til å ta seg videre frem til Arendal utlignet til 2–2 på overtid og dermed sørget for ekstraomganger.

Den fjerde runden i cupen spilles først i mars neste år. Finalen spilles 1. mai.