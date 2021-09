Haaland knuste Messi, Ronaldo og Mbappé: – Helt eksepsjonell

Ingen overgår Erling Braut Haalands to første år i Champions League. Nå starter en ny sesong.

Her feirer Erling Braut Haaland sin scoring mot Sevilla forrige sesong. Nå er det klart for ny runde med Champions League.

Da Champions League-hymnen ljomet i Manchester i fjor, sto Manchester City-spillerne der tause og innbitte. Men Erling Braut Haaland sang med.

Overfor TV 2 har han kalt hymnen «den siste sangen jeg blir lei av».

Det er turneringen som trigger ham aller mest. Og Haaland har med seg en imponerende statistikk til onsdagens Champions League-åpningskamp mot Besiktas.

Haaland står med 20 mål på sine to første sesonger i turneringen.

– Den starten han har fått, er utenomjordisk. Helt eksepsjonell. Det finnes ikke ord, sier Viasats Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Knuser konkurrentene

Haalands fantomstart på Champions League-karrieren er uvanlig. Ingen overgår ham.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo scoret henholdsvis ett og null mål i sine to første sesonger. Det var først litt senere i karrieren de begynte å bøtte inn mål.

Heller ikke Kylian Mbappé, som tok Europa med storm for noen år siden, kan matche Haalands start. Han scoret 10 mål på sine to første Champions League-sesonger.

Sundet tror Dortmunds spillestil passer Haaland godt.

– Det går raskt fremover, og de har veldig smarte ballfordelere bak ham, sier Sundet. Han legger til:

– Men nå kunne Haaland spilt overalt.

Fakta Utvalgte aktive spillere: Mål i to første Champions League-sesonger Lionel Messi (Barcelona): 7 kamper, 1 mål Cristiano Ronaldo (Manchester United): 12 kamper, 0 mål Kylian Mbappé (Monaco/PSG): 17 kamper, 10 mål Neymar (Barcelona): 22 kamper, 14 mål Robert Lewandowski (Borussia Dortmund): 19 kamper, 11 mål Karim Benzema (Lyon): Fire kamper, tre mål Zlatan Ibrahimovic (Ajax): 16 kamper, seks mål Vis mer

Slik har han forbedret seg

Det begynte 17. september 2019. Da scoret Haaland hat trick for Salzburg mot Genk i sin aller første Champions League-kamp.

Før det var han et navn for spesielt interesserte i Europa. Nå er han for lengst blitt allemannseie. Og mye bedre, forklarer ekspertene vi har snakket med.

– Han er bedre på alt. Tempoet er blitt høyere, og han er en bedre kombinasjonsspiller, oppsummerer Sundet.

Nettopp samspillet med andre trekker også Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås frem. Han beskriver forståelsen med lagkamerat Marco Reus som en «ren nytelse» å se på.

Tjærnås peker også på to andre ting Haaland har forbedret.

– Det som på fint fotballspråk heter «target-spiss-delen». Der han før var god med nesen mot motstanders mål, er han nå mye bedre feilvendt, både til å motta, spille støtte og vende med ball, sier Tjærnås før han går videre:

– Hodespill. Der har han hatt en svakhet, mest med timing og teknikk. De to tingene er forbedret nå, og han har alt annet som kreves for å bli god i den delen også.

Frykter Dortmund-exit

Tjærnås’ poeng ble ettertrykkelig illustrert i helgen. Da headet Haaland inn en scoring mot Bayer Leverkusen.

Det vitnet om at nordmannen har mer å spille på enn noen gang.

Mange snakker om Haaland som en mulig toppscorer i Champions League – akkurat som han ble forrige sesong.

– Det er ingen grunn til at han ikke skal kunne klare det, sier Bisgaard Sundet.

Tjærnås ser imidlertid et mulig skjær i sjøen.

– Haaland er én av fire-fem med realistisk mulighet til å bli toppscorer, men det avhenger også av hvor langt Dortmund går. Jeg frykter på deres vegne at det stopper på omtrent samme stadium som i forrige sesong, sier Tjærnås.

Da røk Dortmund ut i kvartfinalen mot Manchester City. Dortmund er ikke blant de ypperste favorittene til å nå semifinaler og finale i år.

Men i gruppespillet er det uansett ventet Haaland-målshow. Dortmund er i gruppe med Ajax (Nederland), Sporting (Portugal) og Besiktas (Tyrkia).

