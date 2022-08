Debut-kongen Haaland: – Han har en utrolig gudegave

LONDON/OSLO (VG) Erling Braut Haaland trengte bare 36 minutter på å sette sitt første mål i Premier League. At han scorer i debuten sin, er ikke noe nytt.

Ser man nærmere på nordmannens første opptredener for klubber og i spesifikke turneringer, viser det at nordmannen nærmest har det som en vane.

Haaland brukte 46 minutter på å score i debuten for Molde. Da vant Molde 3–2 mot Volda i første runde i cupen.

Haaland scoret hat-trick i Champions League-debuten for Red Bull Salzburg. Østerrikerne vant 6–2 mot Genk.

Haaland kom inn fra benken og scoret hat-trick i løpet av 23 minutter i debuten for Dortmund. Gultrøyene vant 5–3 mot Augsburg.

Haaland trengte bare 12 minutter på å score i sin uoffisielle debut for Manchester City mot Bayern München.

Og nå, mot West Ham, scoret han to mål i Premier League-debuten.

Ifølge Opta er nordmannen den første City-spilleren til å score to mål i debuten siden storscoreren Sergio Agüero gjorde det samme i 2011.

– Det er jo helt fantastisk. Alle venter på at han skal score mål, så gjør han nettopp det. Han har bevist i Tyskland at han er dyktig på det, så sånn sett er det ingen overraskelse. Han har også veldig gode tilretteleggere. Det kommer til å bli flere mål, sier Åge Hareide til VG.

Den tidligere fotballtreneren spilte selv for Manchester City på 80-tallet. Nå er han fotballekspert for NRK.

Selv om Haaland har det som vane å score i debutene sine, tror ikke Hareide det er noen spesiell grunn til det.

– Han har en utrolig gudegave. Han starter riktig, har så stor fart, kraft og presisjon i avslutningsøyeblikket. Det er helt sikkert noe han har terpet på. Han har en unik evne og er en unik fotballspiller. Jeg håper det vil gagne Norge også, ikke bare City, sier Hareide.

68-åringen holder fortsatt kontakten med gamle venner fra City-tiden. Hareide omtaler dem som «veldig forventningsfulle».

– De synes inntoget hans har vært veldig positivt. Han er jo en utrolig fin gutt på alle måter. Og han takler presset på en fantastisk måte. Jeg tror ikke folk aner det presset han er utsatt for.

Alan Shearer, tidenes mestscorende i Premier League med 260 mål, sendte sine gratulasjoner etter tomålsdebuten og har allerede begynt å telle ned.

– 258 mål igjen, skrev den gamle storscoreren på Twitter.

– Er det drøyt å se mot Shearer-rekorden?

– Det er for så vidt det, men han har en kontrakt som binder ham til City i lang tid. Hvis Erling lykkes i City, og klubben lykkes i ligaen og Champions League, kan det bli veldig mange mål ut av det, sier Hareide.

Da Haaland ble byttet ut mot West Ham, var han selv bitter for at det ikke ble et hat-trick i debuten.

– Jeg kunne hatt det, (Ilkay) Gündogan var i god posisjon og jeg skulle vært der. Det var litt dritt, sa Haaland til Viaplay om en mulighet i andre omgang.

At nordmannen ikke var tilfreds, var noe som gledet City-trener Pep Guardiola.

– Det er veldig bra. Jeg har vært heldig nok som manager å trene Messi. Da han scoret to, ville han ha tre. Da han scoret tre, ville han ha fire og så videre. Toppspillerne er aldri fornøyde. De er alltid sultne. De vil ha mer og mer og mer, sa Guardiola etter 2–0-kampen.