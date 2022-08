Lillestrøm åpen om Lehne Olsen-interesse

ANTWERPEN (VG) Lillestrøm er på spissjakt og utelukker ikke at deres tidligere storscorer Thomas Lehne Olsen (31) kan være aktuell å hente «hjem».

LSK-HELT: Thomas Lehne Olsen strålte forrige gang han spilte for Lillestrøm.

Nordmannen er for tiden under kontakt med Shabab Al Ahli i Dubai. Forrige sesong ble det fem mål på elleve kamper for 31-åringen. Men nå har han ikke spilt fotball siden 26. mai i år.

I 2021 ble Lehne Olsen toppscorer i Eliteserien med 26 mål for kanarifuglene, noe som var med på å sikre ham debuten for Norges A-landslag.

LSK mistet nylig Akor Adams til et langvarig skadeavbrekk, i tillegg har Jonatan Braut Brunes blitt solgt til Strømsgodset. Det har sendt toppklubben ut på spissjakt.

– Jeg ønsker at vi kommer på skuddhold med en spiller eller to som kan løfte oss ytterligere, innleder LSK-trener Geir Bakke på spørsmål fra VG om Lehne Olsen er en aktuell mann.

– Thomas er en god spiller og var god for oss, men så har han vært ute av spill en god stund. Det som kan levere for oss på kort sikt, er vanskelig å si hvem som kan gjøre akkurat nå. Men vi er alle veldig glade i Thomas. Det vet alle, sier Bakke etter at Lillestrøm var sjanseløse i Conference League-kvaliken borte mot Royal Antwerp (1–5-tap sammenlagt).

Klubbens sportsdirektør Simon Mesfin er også åpen om interessen for Lehne Olsen..

– Siden Thomas dro fra Lillestrøm har jeg holdt jevnlig dialog med ham og er klar over hans situasjon. Det jeg kan si er at vi er glade i Thomas, sier Mesfin.

Ifølge VGs opplysninger er også danske Brøndby blant klubbene som er interessert i Thomas Lehne Olsen.

VG har ikke lykkes i å få kommentar fra Lehne Olsen.

Lillestrøm ligger på andreplass i Eliteserien, fem poeng bak serieleder Molde. Men med én kamp mindre spilt.

