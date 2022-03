Brann-spissen ønsker seg vekk: – Håper de kommer til enighet

Brann-spiss Erlend Hustad avslører at han ønsker seg vekk fra klubben.

Erlend Hustad utenfor Brann Stadion fredag ettermiddag.

6 minutter siden

25-åringen sier at eliteserieklubben Jerv har lagt inn et bud på ham, og forteller til Bergens Tidende at klubbene prøver å bli enige om en overgangssum.

– Jeg håper de kommer til enighet. Det skal være ganske nære, sier Hustad.