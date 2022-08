Kristoff støtter Haalands omdiskuterte valg: – Folk får mene hva de vil

NEWCASTLE (VG) Erling Braut Haaland (22) har fått kritikk for overgangen til Manchester City på grunn av klubbens kontroversielle eiere. Alexander Kristoff (35) syns det er feil å bruke jærbuen som skyteskive i kampen for menneskerettigheter.

GIKK TIL MANCHESTER CITY: Erling Braut Haaland vil ikle seg den lyseblå drakten de neste fem årene.

21. aug. 2022 12:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Når man blir kritisert i mediene, eller av folk generelt, om ting man ikke får gjort noe med, så pleier jeg for min egen del å ikke bry meg. Folk kan mene hva de vil. Det er jo idrettsutøveren selv som bestemmer over sin egen karriere.

Det forteller mannen som er omtalt som tidenes beste norske syklist til VG foran «Clash Of The Cash» i Premier League, dagen da Saudi-Arabia-eide Newcastle tar imot Haalands Manchester City med eierskap fra Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Begge statene er kritisert for menneskerettighetsbrudd av blant andre Amnesty og beskyldt for å bruke idrett og profiler som Haaland til å «sportsvaske» omdømmene sine. Saudi-Arabia har satset enorme summer på fotball, golf, boksing og Formel 1.

forrige







fullskjerm neste FEIRET: Newcastle-supportere feiret det saudiske oppkjøpet av klubben da det ble kjent i oktober i fjor. 1 av 3 Foto: AFP

Samtidig har Norge vært investert i begge landene. I 2020 offentliggjorde børsnoterte Equinor at Saudi-Arabia eide aksjer i bedriften for 1,5 milliarder gjennom kongedømmets offentlige investeringsfond (PIF). Det er det samme selskapet som kjøpte Newcastle i oktober i fjor og gjorde klubben til verdens rikeste.

I 2019 ble det kjent at det norske oljefondet solgte seg ned i Saudi-Arabia, men Norge har fortsatt store verdier i De forente arabiske emirater samt naboland som Qatar og Bahrain.

NEWCASTLE-EIER: Kronprins Mohammed bin Salman er styreleder for Saudi-Arabias investeringsfond som kjøpte Newcastle i fjor.

Fakta Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle *Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Syv emirer styrer de syv emiratene. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Homofili er ulovlig og sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet Vis mer

Alexander Kristoff, som har bragder i Tour de France, OL, VM og EM, mener utøverne ikke er riktige mottagere for kritikken. Firebarnsfaren syklet selv for Abu Dhabi-eide UAE Team Emirates fra 2017 til 2021. Ifølge Kristoff handler overganger om flere ting. En spiller eller rytter på idrettens aller øverste hylle har i realiteten få alternativer, mener 35-åringen.

– Jeg har aldri opplevd å ha veldig mange aktuelle lag å signere for i min karriere. Det har nok litt med markedsverdi å gjøre. Går man nok ned i lønn, er det kanskje flere aktuelle lag, men en aktiv idrettskarriere varer ikke mange år, sier Kristoff.

– Ikke alle lag har råd til å signere flere spillere eller ryttere i den aktuelle posisjonen du har. Til slutt havner det etter min erfaring enten med bare ett eller noen få aktuelle lag når man skal signere ny kontrakt.

– Hva sier du til kritikerne som mener at dere utøvere bør velge å ta politiske standpunkt over egne preferanser og høye lønninger?

– Hvis man har alternativer og er helt imot en sponsor på et lag så kan man jo velge det laget man liker best. Man kan jo også legge opp hvis man for all del ikke ønsker å representere et lag som ikke har riktig sponsor.

STØTTER HAALAND: Alexander Kristoff under et intervju med VG hjemme i Stavanger.

Under en kamp mellom Brann og Haalands barndomsklubb i juli kom bergenserne med et banner til Bryne Stadion hvor det sto: «Hei bønder. Braut spiller for skitne blodpenger.».

John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty International, og har fått med seg markeringen. Han er tydelig på at menneskerettighetsorganisasjonen aldri vil angripe enkeltutøvere.

– Vi har sagt at vi ikke kritiserer enkeltutøvere for valg av hverken klubb eller deltagelse i ulike mesterskap. Vi jobber på systemnivå. Det er idrettsmyndighetene, enten det er Premier League, Den internasjonale olympiske komité eller Det internasjonale fotballforbundet, som må ta hovedansvaret for å rydde opp i sportsvasking-fenomenet, sier Egenæs til VG.

GENERALSEKRETÆR: John Peder Egenæs i Amnesty uttaler seg om «sportsvasking».

– Utøvere har heller ikke noe ytringsplikt, selv om vi liker at alle personer er informerte og opptatt av menneskerettighetssituasjonen rundt omkring.

– Hvordan opplever du markeringer som Brann-supporternes mot Haaland?

– Fotballsupportere har en tøff sjargong. At fotballsupportere er kritiske til spillere som ikke er på deres lag, er vanlig. Da tar de tak i det de mener at noen kan kritiseres for. Jeg tenker at Haaland tåler det. Man visste at det ville vekke oppsikt at han gikk til Manchester City – av flere grunner. Én av dem var på grunn av spørsmålet om menneskerettigheter. Det tror jeg apparatet hans også tok med i kalkuleringen.

Haaland har foreløpig ikke vært tilgjengelig for intervjuer med VG etter sesongstarten, men jærbuen har allerede gjort seg bemerket i Premier League:

Alexander Kristoff mener på sin side at Haaland trolig hadde få alternativer å velge mellom med tanke på 22-åringens markedsverdi og ønske om å vinne de største pokalene.

– Erling spiller på kanskje det beste laget i verden for øyeblikket og har nok størst sjanse til å nå målene og trofeene han ønsker seg der han er nå, sier Kristoff om valget.

– Jeg har jo vært på UAE, som har samme eiere som City. Jeg har ikke noe vondt å si om hverken UAE eller sponsorene der. De jeg har møtt i mine fire år i det systemet var veldig hyggelige og jordnære, men alle holdninger er ikke nødvendigvis like mine. Vi kommer jo fra forskjellige kulturer og det vil jo være forskjellige meninger, sier 35-åringen, som nå satser mot nok et Tour de France med det norske laget Uno-X.

CITY-EIER: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan er blant annet visestatsminister i Abu Dhabi og eier av Manchester City.

I forbindelse med den pågående energikrisen i verden, er Saudi-Arabias makt styrket som klodens største oljeprodusent. Kronprins Mohammed bin Salman (36), som er styreleder for det statlige fondet som eier Newcastle United, ble tatt imot på rød løper i Frankrike av president Emmanuel Macron (44) tidligere i august. Da besøkte han Europa for første gang etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Sist måned reiste også Joe Biden (79) fra USA til Jeddah og møtte kronprinsen. Da skal den amerikanske presidenten ha uttrykt at deres etterretning var klar på at han sto bak mordet, mens bin Salman skal ha nektet for dette.

PROTESTERTE: Mens majoriteten av Newcastle-supporterne feiret at klubben fikk pengesterke eiere fra Saudi-Arabia i fjor, var det også noen som trakk frem drapet på Jamal Khashoggi utenfor stadion St. James’ Park.

Newcastle-trener Eddie Howe har ikke ønsket å uttale seg om politiske spørsmål knyttet til klubbens saudiske eiere.

– Jeg forstår at dere må stille disse spørsmålene og jeg har ingen problemer med det, men det er også min rett å svare på den måten jeg mener er best for meg og Newcastle United, sa Howe i fjor,

– Min spesialitet er fotball. Det er det jeg kan og så fort jeg går over til et emne hvor jeg føler at jeg ikke er kvalifisert til å ha en sterk mening, er jeg på et farlig farvann. Foreløpig foretrekker jeg å holde meg til det jeg kan noe om, fulgte han opp.

I DIALOG: Guardiola og Haaland jobber for å bli best mulig i Manchester City.

Pep Guardiola har vært ambassadør for det kommende verdensmesterskapet i Qatar, hvor han også spilte mot slutten av sin aktive karriere. I 2018 fikk den spanske Manchester City-manageren spørsmål om menneskerettighetsbrudd i Abu Dhabi hvor klubbens eiere kommer fra. Da var svaret kort.

– Hvert land bestemmer selv hvordan de vil leve, sa Guardiola.

Ifølge Egenæs i Amnesty er sportsvaskingen innen idretten «helt åpenbar».

– Noen stater har til og med skrevet det i strategier at de bruker idrett for å tiltrekke seg positiv oppmerksomhet som kan veksles inn i turisme og investeringer. Dette er stater som er veldig undertrykkende. Hvis ikke dette blir tatt på stort alvor av dem som har mulighet til å påvirke regelverket, vil det bare bli mer av det fremover. Til nå kan det oppsummeres som velfungerende for dem som bruker det, mener Amnesty-sjefen.

Avspark mellom Newcastle og Manchester City er klokken 17.30. Kampen vises på Viaplay.