Lokalavisen: Glazer vil ikke selge Ronaldo

Cristiano Ronaldo (37) har i flere uker blitt ryktet vekk fra Manchester United. Ifølge lokalavisen skal styreleder Joel Glazer være imot en overgang.

UVISS FREMTID: Det er usikkert hvor lenge Cristiano Ronaldo vil spille i Manchester United.

16. aug. 2022 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

Det var i fjor sommer at Cristiano Ronaldo returnerte til Manchester United og Old Trafford. Portugiseren scoret 24 mål på 38 kamper i alle konkurranser forrige sesong, men Manchester United endte nede på en skuffende sjetteplass i Premier League.

Det førte til at Manchester United ikke kvalifiserte seg til Champions League og skal ha ført til et lønnskutt på 25 prosent. Ronaldo sto over store deler av sesongoppkjøringen av «familiære årsaker», men fikk starte borte mot Brentford i helgen. Det endte med et ydmykende 0–4-tap for Manchester United.

Manchester Evening News skrev mandag at det var en stor krangel på treningsfeltet i forkant av kampen, og beskriver spillergruppen som splittet og at flere spillere ønsker at Ronaldo forlater klubben.

Tirsdag skriver avisen at United-manager Erik ten Hag skal være åpen for å selge Ronaldo, men lokalavisen skriver videre at Joel Glazer er imot et salg.

EIERE: Brødrene Avram (venstre) og Joel Glazer (høyre) er blant medlemmene av Glazer-familien som sammen eier majoriteten av Manchester United.

Glazer er styreleder i klubben sammen med broren Avram, og Glazer-familien er majoritetseier av klubben. Joel Glazer sies å være den som har siste ord i alle overganger i Manchester United, og skal tidligere ha stoppet et salg av Anthony Martial.

Ifølge BBC skal «ledende personer» i Manchester United ha blitt skremt over hvor raskt den positive stemningen fra treningskampene har snudd, og BBC skriver at Ronaldo sies å ha en negativ effekt på klubben og at han nærmest ikke kommuniserer med lagkameratene.

Blant andre Chelsea og Atlético Madrid har vært linket til en mulig Ronaldo-overgang, noe som førte til at Atlético Madrid-fansen ga klart uttrykk for at de ikke ønsket portugiseren i klubben.

Ronaldo fikk også refs fra Erik ten Hag etter å ha dratt tidlig fra treningskampen mot Rayo Vallecano tidligere i sommer: