Fotball Joshua King «Før var det meg, meg, meg hele tiden» STOVNER (Aftenposten): Joshua Kings gratis fotballskole er umåtelig populær. Gleden av veldedig arbeid har forandret livet til Premier League-stjernen.

10 minutter siden

Champagne. Yachter. Vidunderlige middelhavshorisonter. Det er gjengangere på Instagram-bildene til Premier League-stjerner i juni.

Det er langt til et tomt butikklokale på Stovner Senter. Men det var her Joshua King brukte fritiden sin mandag. Han lanserte nye planer for sin fotballskole, der ishockeystjernen Mats Zuccarello er med på laget.