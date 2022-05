Guardiola hevder «alle» heier på Liverpool i tittelkampen

Det er alle mot Manchester City, ifølge Pep Guardiola, som kommer med et stikk til Liverpool før Premier Leagues avgjørende runder.

ENGASJERT: Pep Guardiola mener at alle i England håper at Liverpool vinner Premier League.

22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

«Campeones» runget utover Etihad Stadium etter Manchester Citys maktdemonstrasjon mot Newcastle.

5–0 og tre nye poeng sender Pep Guardiolas menn et langt steg nærmere Premier League-tittelen når tre kamper gjenstår, og flere medier har langt på vei kronet City til mestere allerede.

– For én uke siden, da vi ledet, var det ingen som sa det, sier Guardiola til beIN Sports, og hevder at ingen ønsker hans lag suksess.

– Alle i dette landet heier på Liverpool. Både mediene og alle andre, fortsetter spanjolen, som også tidligere har hevdet seg motarbeidet og nedsnakket:

Avstanden ned til Liverpool på tabellen er tre poeng når det gjenstår tre serierunder av årets sesong.

– Liverpool har selvfølgelig en utrolig historie i europeiske turneringer. Ikke i Premier League, for de har vunnet én gang de siste 30 årene, lyder et ørlite stikk fra Guardiola, vel vitende om at City har fem seriemesterskap de siste ti årene.

– Det er ikke et problem at folk heller vil at Liverpool skal vinne. Det er normalt. Kanskje har vi flere fans rundt omkring i verden, men her i England er det flere som støtter Liverpool, hevder manageren.

Fakta Manchester City og Liverpools gjenstående kamper Manchester City: Wolverhampton (b)

West Ham (b)

Aston Villa (h) Liverpool: Aston Villa (b)

Southampton (b)

Wolverhampton (h) Vis mer

Ifølge Guardiola bunner den påståtte Liverpool-favoriseringen i historiske årsaker. Merseyside-klubben har vunnet 19 ligatitler gjennom sin 129 år lange historie, bare overgått av Manchester United som står med 20 mesterskap.

– Liverpool er, ved siden av Manchester United, det viktigste laget (i England) gjennom historien. Med tanke på titler, arv, historie, dramatikk – mange ting. Men det er ikke et problem. Situasjonen er som den er, sier Guardiola, som har fokus på onsdagens bortemøte mot Wolverhampton.

Liverpool møter Aston Villa allerede tirsdag. I tillegg til de tre poengene, har City et ekstra overtak med fire plussmål mer enn Jürgen Klopp og co.

– Målforskjellen er viktig, helt klart. Vi kan tape en kamp, og de kan vinne en. Forrige uke hadde de en fordel, nå er vi foran. Men de er kapable til å score mange mål i én kamp, advarer Guardiola.