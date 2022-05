Liverpool snudde etter sjokkstart – klar for finale nummer 10: – Det var en enorm pause

(Villarreal – Liverpool 2–3, sammenlagt 2–5) De er klubben som «aldri» taper semifinaler i den gjeveste europacupen, men halvveis i returen så vesle Villarreal ut til å gjøre kål på både statistikker, fotballfornuft og Liverpool. Helt til manager Jürgen Klopp (54) tok ordet i pausen.

3. mai 2022 22:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Han snakket og skrek, lyder beskrivelsen til stjernespiller Mohamed Salah, gitt til BT Sports, om hva som skjedde i garderoben på El Madrigal på de 15 minuttene halvveis – og på stillingen 2–0 til sensasjonen Villarreal.

Normalen var tilbake i løpet av 12 minutter og 48 sekunder. Da hadde Fabinho (28), innbytter Luis Diaz (25) og Sadio Mané (30) satt hvert sitt bak en etterhvert overspilt Gerónimo Rulli i Villarreal-målet. Ved å snu returoppgjøret i Champions League-semifinalen fra 0–2 til 3–2 og solide 5–2 sammenlagt er Liverpool dermed klare for sin tiende finale i Serievinnercupen/Champions League. Og slik pleier det å være når de røde fra Merseyside først værer en finale: Bare to ganger (1965 og 2008) er deres nå totalt 12 semifinaler endt med tap etter dobbeltoppgjør.

Dermed lever trofédrømmen om en historisk kvadruppel: Seieren i ligacupen er i skapet, Premier League-tittelen er fortsatt innenfor rekkevidde, FA-cupfinalen spilles snart – og Champions League-finalen er sikret. Men det siste skjedde altså etter startvansker på intime El Madrigal. Villarreal, der Liverpool lå under 0–2 til pause (2–2 sammenlagt).

– Manageren sa til oss i pausen at vi skulle spille «the Liverpool way». Vi måtte vise hvor mye vi ønsket å nå finalen. Vi dominerte i andre omgang, sier lagkaptein Virgil van Dijk overfor BT Sports.

– Vi ser ikke ut til å gjøre det lett for oss selv i disse Champions League-semifinalene, melder Trent Alexander-Arnold til samme kanal – og sikter til kampen mot Barcelona for tre år siden, der backen selv ble avgjørende med et legendarisk cornertrekk.

For Villarreal flyttet fantasien et godt stykke i løpet av de første 45 minuttene på intime El Madrigal. De er nummer syv i Spania akkurat nå, samme som sluttplasseringen de fikk forrige sesong. Men finaletriumfen over Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ga inngangsbillett til Champions League, og den har de tatt godt vare på. Selv med det vi trodde ville være en komfortabel tomålsledelse før avspark fikk Liverpool umiddelbart pusteproblemer da den gule ubåten satte i gang propellene.

– Problemet ved pause var at vi visste hva som var galt, men vi hadde ikke én situasjon å vise som var riktig gjort. Det var en enorm pause, beskriver Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Hans vanligvis fryktinngytende Liverpool-spill hadde ingen rytme, de traff ikke på pasningene (helt nede i 66 prosent treff), Villarreals midtstopperpar Raul Albiol og Pau Torres så råsterke ut langs bakken og i luften – og enda flere fra den lille bunken med gamle, relativt mediokre Premier League-kjenninger i gult begynte å gjøre seg gjeldende.

For eksempel Etienne Capoue. 33-åringen med fortid i Tottenham og Watford så det de færreste andre så da han tok imot innlegget på bakre stolpe etter bare tre minutter. Han spilte på tvers til lagkamerat Boulaye Dia, som plasserte inn 1–0 og vekket hjemmefansen.

Capoue fortsatte å servere. Rett før pause snurret han rundt med Andy Robertson og løftet en ny ball inn i 16-meteren, denne gangen en luftig variant på bakre. Der kom den tidligere Arsenal-spilleren Francis Coquelin svevende. Franskmannen har mistet over halve sesongen med skade, men har neppe sett friskere ut enn på lenge enn det han gjorde da han gjorde en smurf av Trent Alexander-Arnold i luftudellen og stanget inn 2–0.

Kort tid etter fikk Liverpool-spillerne pausen de må ha lengtet etter, og den brukte de godt. Klopp kunne supplere med suksessigneringen Luis Diaz, Liverpool begynte å kombinere på Villarreals halvdel – og etter hvert kom også scoringene.

– Jeg sa til guttene i pausen at «ja, de har momentum, men de eier det ikke. Vi er nødt til å tvinge oss selv inn i kampen», avslører Klopp, som er den første manageren til å nå finalen i ligacupen, FA-cupen og Champions League i samme sesong.

– Vi måtte regruppere i pausen. Vi tok tak i kampen og gjorde det vi behøvde. Det var tøft i starten av første omgang. Vi forventet det, men klarte ikke å kontrollere det. Vi gjorde jobben og nå skal vi til Paris, sier Alexander-Arnold og sikter til finalen på Stade de France i den franske hovedstaden lørdag 28. mai, der enten Manchester City eller Real Madrid blir motstander.

Først ble Fabinho vippet fri av en lang og lett Mohamed Salah-tå, og midtbanedefensiven tok rollen som angrepsvåpen. Innenfor 16-meteren speidet han først etter lagkamerater, men skjønte på samme tid at han var i posisjon til å avslutte selv. Brassen satte den mellom bena på Rulli og startet samtidig snuoperasjonen.