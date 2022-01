VAR stanset Tottenham – Chelsea klare for finalen i ligacupen

(Tottenham – Chelsea 0–1, 0–3 sammenlagt) Harry Kane (28) og Tottenham gikk målløse av banen hjemme mot Chelsea. Dermed må Tottenham-fansen vente på en ny mulighet til å ta klubbens første trofé siden 2008.

INGEN MÅL: Harry Kane og Tottenham røk ut i semifinalen i ligacupen.

12. jan. 2022 22:42 Sist oppdatert nå nettopp

Kane har ikke scoret mot Chelsea siden januar 2019, og onsdag spilte han sin syvende kamp på rad uten scoring mot byrivalen. Det kan Chelsea i stor grad takke VAR for.

Både i den første og den andre omgangen dømte dommer Andre Marriner straffe til Tottenham, men i begge tilfellene grep VAR inn og Chelsea slapp med skrekken. Da Kane så fikk ballen i mål etter en drøy time, kom nok en gang VAR inn.

TV-bildene viste at engelskmannen var litt for langt fremme og målet ble korrekt annullert for offside.

Dermed ble Antonio Rüdigers scoring i den første omgangen kampens eneste. Chelsea-spilleren fikk bakhodet først på ballen etter et hjørnespark i den første omgangen, og med 1–0-seieren på Tottenham Hotspur Stadium, vant Chelsea 3–0 sammenlagt og er klare for finalen i ligacupen.

VARx3: Tre ganger grep VAR inn i nøkkelsituasjoner, som alle endte med et negativt – men tilsynelatende korrekt – utfall for Tottenham.

Med det fortsetter trofétørken til Tottenham. London-klubben har ikke vunnet et trofé siden de vant ligacupen i 2008. For Chelsea venter et møte mot enten Arsenal eller Liverpool i finalen, hvor de kan ta årets første trofé etter at de vant Champions League og UEFAs supercup i fjor.

– Det var en veldig fortjent seier. Det beste laget gikk videre, sier Viaplays fotballekspert Rune Bratseth i Viaplay-studioet etter kampen.

Chelsea var også i finalen i FA-cupen forrige sesong, og ifølge Opta er Thomas Tuchel den første manageren i klubbens historie som har ledet Chelsea til finale i FA-cupen, ligacupen og Champions League - det under ett år etter at han tok over som manager for Chelsea.

Manchester City hadde vunnet ligacupen de fire foregående sesongene, blant annet etter finaleseirer mot Chelsea (i 2019) og Tottenham (i 2021). Denne sesongen røk Manchester-klubben ut allerede i fjerde runde borte mot West Ham, og onsdag hadde Tottenham og Chelsea en mulighet til å kapre en plass i finalen.

Det var Chelsea som kom til onsdagens kamp med det beste utgangspunktet, etter at de slo Tottenham 2–0 hjemme på Stamford Bridge i den første kampen.

SCORET MED BAKHODET: Antonio Rüdiger (nummer 2) var først på hjørnesparket og headet inn 1–0 med bakhodet.

Onsdag kveld var det Chelsea som tok kommando fra start og etter et drøyt kvarter kom kampens eneste mål. Tottenham-keeper Pierluigi Gollini var på bærtur ute i feltet på et hjørnespark, og bak ham kom Antonio Rüdiger og satte ballen i mål med bakhodet.

Tottenham klarte å heve seg etter hvert, og hadde et par store sjanser like etter at halvtimen var spilt. Fem minutter før pause trodde hjemmefansen at de skulle få sjansen til å utligne fra straffemerket etter at Pierre-Emile Højbjerg gikk ned i feltet, men etter en VAR-sjekk ble det konkludert med at dansken ble felt utenfor 16-meteren.

BARE NESTEN: Harry Kane var nær en utligning før pause.

Dermed trengte Tottenham tre scoringer i den andre omgangen for å ha en sjanse til å ta seg til finalen, og det var tydelig at hjemmelaget ønsket å gi det et realt forsøk i den andre omgangen. Igjen trodde de at de skulle få muligheten fra straffemerket da Andre Marriner pekte på straffemerket ti minutter ut i omgangen da Lucas Moura ble taklet av Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga inne i boksen.

Dommeren ble raskt kalt bort til VAR-monitoren, og da kom konklusjonen raskt: Ingen straffe.

Som om ikke det var nok, spolerte igjen VAR for Tottenham da Harry Kane fikk ballen i mål like etter. Målet ble korrekt annullert for offside, og etter det hadde Chelsea god kontroll den siste halvtimen.