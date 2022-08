Marius Lode returnerer til Bodø/Glimt

Marius Lode (29) har bestemt seg for å returnere til Bodø/Glimt.

TILBAKE: Marius Lode i aksjon i kampen mot Milan på San Siro, hvor han ble trukket frem som en av Glimts beste spillere av Milan-manager Stefano Pioli.

31. aug. 2022 08:34 Sist oppdatert nå nettopp

Han flyr til Nordland onsdag morgen og signerer en 4,5-årskontrakt med de regjerende seriemesterne.

– Det føles veldig som å komme hjem. Når jeg kjenner på valget som er tatt, kjenner jeg at det er det rette valget. Nå føles det bare godt, sa Lode til Avisa Nordland på flyplassen.

Lode sto fritt til å signere for hvem han vil etter at han terminerte kontrakten med Schalke 04 tidligere i sommer.

Avisa Nordland meldte tirsdag at midtstopperen hadde bestemt seg for Bodø/Glimt. Lode har også hatt tilbud fra blant andre nederlandske Groningen og israelske Maccabi Haifa. Molde har også forsøkt å hente 29-åringen tilbake til Norge.

VG meldte søndag at Bodø/Glimt forsøkte å hente tilbake tre gamle Glimt-helter. Mens Patrick Berg valgte å reise tilbake til Bodø/Glimt, dro Fredrik Bjørkan på lån med opsjon i Feyenoord.

Overgangen til Berg var etter VGs opplysninger var ny norsk overgangsrekord. Den forrige rekorden var Albert Grønbæk tidligere i vinduet.

Nå har Lode valgt å returnere til Glimt før høstens Europa-eventyr. Glimt møter Arsenal, PSV Eindhoven og FC Zürich i Europa League-gruppespillet, samtidig som de kjemper om gull i Eliteserien.

– Det er veldig fristende å være med på et sånt eventyr. Det er jo egentlig en historie uten sidestykke. Det er et unikt eventyr å få være med på i Bodø nå. Den enorme gulroten med Champions League, eventuelt Europa League, er historisk for Bodø/Glimt. Det er ikke lett å vite hva som er rett for meg og min karriere. Jeg vet at jeg passer bra inn i systemet og kollektivet i Bodø, og for min del blir det helt essensielt i det neste steget mitt, at jeg kan spille fotball igjen på en fast basis, sa Lode til VG i forrige uke.

I intervjuet med VG fortalte Lode at han gikk gjennom en tøff i tyske Schalke 04, hvor han følte seg presset ut av klubben.

Sammen med Andreas Vindheim fikk Lode med seg denne elleville feiringen etter at Schalke rykket opp til Bundesliga: