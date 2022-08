City-profil hånet før overgang: – Det er «hatere»

MANCHESTER (VG) Kevin De Bruyne (31) ble stemplet som en flopp i forbindelse med overgangen til Manchester City. På dagen syv år senere, ler både den belgiske superstjernen og manager Pep Guardiola (51) av kritikerne.

STJERNEDUO: Erling Braut Haaland utgjør et fryktet angrep sammen med blant andre Kevin De Bruyne.

– Det er folk som ikke kjente til ham. Det er hatere, vet du. Og de har muligheten til å snakke. Det viktige var at Kevin var rolig til å prestere på banen som vanlig, sier Guardiola da VG spør spanjolen om uttalelsene til Sky Sports-ekspertene Phil Thompson (68) og Paul Merson (54) i 2015.

51-åringen har vært trener for De Bruyne i seks av de syv årene belgieren har vært i City. Før Guardiola ankom Manchester, var han sjef for Bayern München. Parallelt spilte De Bruyne for tyske Wolfsburg etter et mislykket opphold i Chelsea fra 2012 til 2014.

– Jeg led da vi møtte Kevin med Bayern, sier Guardiola nå.

fullskjerm neste TITTELGROSSISTER: Kevin De Bruyne og Pep Guardiola har vunnet Premier League fire ganger sammen. 1 av 3 Foto: Reuters

Like imponert var ikke Liverpool-legenden Thompson da City overførte over 500 millioner kroner til Wolfsburg for å bringe De Bruyne til Manchester.

– Kjære vene! Verden holder på å bli gal. Når du ser hvor mye penger de betaler for denne gutten, er det fullstendig tullete, sa Thompson direkte på Sky Sports.

Ekspertkollega Merson fulgte opp ved å blant annet hevde at José Mourinho gjorde rett da han kvittet seg med De Bruyne under Chelsea-tiden i 2014.

– Det var en «nobrainer» for meg. Jeg ser bare ikke dette her. Jeg ser ikke 50 millioner pund eller mer for denne spilleren. Jeg ser det ikke i det hele tatt, sa Merson, som selv har en lang karriere i Arsenal og Aston Villa bak seg.

Samtidig karakteriserte The Mirror belgiske De Bruyne for en flopp. Siden den gang har den offensive midtbanespilleren motbevist dem fullstendig. I løpet av 312 kamper har De Bruyne scoret 87 mål, hatt 124 målgivende pasninger og vunnet 11 trofeer med City. Han har også blitt kåret til Premier Leagues aller beste spiller to ganger.

Tirsdag latterliggjorde De Bruyne avisen på Twitter.

Onsdag kan De Bruyne igjen spille en viktig rolle for Guardiolas mannskap, da Nottingham Forest kommer til Etihad Stadium. Ifølge den spanske treneren bør folk enkelt forstå hva som gjør ham så god.

– Kevin viser det selv. Han har et utrolig talent, arbeidsmoral og dedikasjon til klubben og spillerne rundt ham. Det er ingen tvil. Disse spillerne er så gode at det ikke er nødvendig å snakke om dem. Man må bare se på hva de gjør, sier Guardiola til VG.

– Det var en veldig god signering for Manchester City. Han har gjort det briljant, konstaterer 51-åringen, som foreløpig ikke vil røpe om Erling Braut Haaland starter oppgjøret mot Forest.

Avspark er klokken 20.30 onsdag kveld.

