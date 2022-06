Landslagets tilskuerrekord har stått i 22 år. Det skal en stor kampanje gjøre noe med.

Lørdag spiller Norge, anført av stjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, mot New Zealand på Ullevaal Stadion. Det er siste treningskamp på norsk jord før fotball-EM, og det er meldt 30 varmegrader.

Norges Fotballforbund har satt i gang en svært omfattende kampanje. Også store idrettsstjerner bidrar til å skape blest rundt kampen. Håpet er unike scener fra Ullevaal stadion.

– Det vil bety mye. Det vil sette standarden, sier Ada Hegerberg til Aftenposten.

22 år gammel rekord

Rekordraset i kvinnefotballen har fått mye oppmerksomhet.

Over 90.000 tilskuere så Barcelona-Wolfsburg i Champions League denne våren, en ny verdensrekord for kvinnefotball.

I Norge har både Brann og Rosenborg slått klubbrekorder.

Og nå har landslaget et brennende ønske om å følge etter.

Rekorden er 22 år gammel. I juli 2000 så 15.672 mennesker Norge slå USA 2–1 på Ullevaal stadion.

Torsdag var over 14.000 billetter solgt til lørdagens kamp. Men et historisk tilskuertall er langt fra i boks.

– For å sette publikumsrekord, så er det viktig at alle som har kjøpt billett faktisk kommer til Ullevaal stadion på lørdag, sier leder for markedsinnsikt og kampanjer i NFF Anne-Lise Johnsen Robb.

Norges tilskuerrekord ble satt i 2000. Her feirer Ragnhild Gulbrandsen en scoring i OL-finalen det året.

Bruker Martin Ødegaard

– Jeg føler vi burde slå publikumsrekord, sier Ada Hegerberg til Aftenposten.

– Det finnes utrolig mange jenter, og gutter, som vi er i posisjon til å inspirere. Å se landslaget på Ullevaal stadion, uansett om det er kvinnelandslaget eller herrelandslaget, er en fet ting å oppleve. Jeg håper virkelig vi går «all in» for å promotere dette, legger hun til.

Billettene koster 100 kroner for voksne. Barn under 15 år kommer inn gratis.

Norges Fotballforbund har brukt egne sosiale medier-kontoer, annonser og samarbeidspartnerne til å skape blest rundt kampen.

I kampanjen til DNB og Norges Fotballforbund oppfordrer blant andre Martin Ødegaard, herrelandslagets kaptein, folk til å komme på kamp.

– Som profilert kaptein for herrelandslaget er Martin naturlig å bruke for å promotere kampen, noe han selvfølgelig stilte seg positiv til. I tillegg til kvinnelandslagets egne profiler. Våre to flaggskip heier på hverandre, og det er utelukkende positivt.

«Gir meg gåsehud»

Da Norge møtte Polen i april, til en viktig VM-kvalifiseringskamp, kom 4003 tilskuere på Ullevaal stadion.

Men landslaget har vist seg langt mer populære andre ganger. I 2019 kom 10.830 tilskuere på Norge-England på Brann Stadion.

– Det ga meg en utrolig følelse jeg aldri hadde hatt før, sier Caroline Graham Hansen.

– Det er noe jeg kommer til å ta med meg resten av karrieren, sier kaptein Maren Mjelde.

Hun tror en skikkelig folkefest kan gi god energi inn mot EM.

Graham Hansen er oppvokst et steinkast unna Ullevaal stadion. For henne ville betydningen av en publikumsrekord vært enorm.

– Det ville vært veldig, veldig gøy. Jeg var på Ullevaal da vi (herrelandslaget) spilte mot Sverige. Å høre «ja, vi elsker» bli sunget på den måten, det gir meg gåsehud.

Norge-New Zealand spilles klokken 17 lørdag.