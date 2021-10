Ødegaard benket i Arsenal-seier mot Villa

(Arsenal-Aston Villa 3–1) Martin Ødegaard (22) spilte de 23 siste minuttene da Arsenal tok tre viktige poeng mot tabellnabo Aston Villa. Det var første gang etter overgangen fra Real Madrid at nordmannen ikke startet for London-klubben i Premier League.

10 minutter siden

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: NEIL HALL / EPA

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med Ødegaard på benken styrte midtbanekollega Thomas Partey (28) inn 1–0 for Arsenal med skulderen midtveis ut i første omgang. Sekunder før pause økte Pierre-Emerick Aubameyang (32) til 2–0 da han satte returen fra sin egen, misbrukte straffe i mål.

Før andre omgang endret Aston Villa-manager Dean Smith (50) formasjon fra 5–3–2 til mer offensive 4–3–3, uten at det ga tellende resultat. I stedet kontret Emile Smith Rowe (21) inn 3–0 for vertene drøyt ti minutter etter sidebyttet, før 20-åringen Jacob Ramsey limte et skudd i vinkelen for bortelaget kort tid før slutt.

FORTVILTE: Manager Dean Smith ledet Aston Villa mot Arsenal.

Viktige poeng

Aston Villa kom aldri nærmere enn reduseringen fra Ramsey, og tapte dermed terreng til Arsenal på tabellen. Ødegaards lag avanserer til 9. plass med de tre ferske poengene, mens Birmingham-klubben til manager Smith forblir på 13. plass.

Mikel Arteta ga Alexandre Lacazette sjansen fra start i Arsenal-angrepet etter scoringen i 2–2-matchen mot Crystal Palace forrige runde. Franskmannen takket for tilliten med en enorm innsats som bidro til seieren.

Etter å ha åpnet Premier League-sesongen med tre strake tap, har Arsenal nå tatt 14 av 18 mulige poeng på de seks seneste kampene.

Rolig dag for Ødegaard

Med Erling Braut Haalands skadeforfall til Norges skjebnekamper mot Latvia og Nederland om tre uker, blir Ødegaard igjen en ekstremt viktig brikke for det norske landslaget.

Fredag så drammenseren kompisene i Arsenal styre oppgjøret mot Villa etter å ha startet de seks foregående kampene i Premier League - før han selv kom inn og fikk trillet litt ball på tampen. Ødegaard hadde et frekt frisparkforsøk etter innhoppet, men fikk lite å jobbe med offensivt bortsett fra det.

Arsenals neste match er hjemme mot Leeds i ligacupen førstkommende tirsdag. Deretter venter Leicester og Joshua Kings Watford i Premier League før VM-kvalikkampene med Norge.