Akutt medisinsk krise i publikum under Premier League-kamp

Like før pause ble kampen mellom Tottenham og Newcastle stoppet da spillerne oppdaget noen i publikum som hadde en akutt medisinsk krise.

Dommer Andre Marriner stoppet kampen etter å ha blitt gjort oppmerksom på det som utspant seg i publikum.

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Premier League-kampen er stoppet grunnet en akutt medisinsk krise i publikum.

Like før pause oppsøkte Tottenham-spiller Sergio Reguilóndommer Andre Marriner og pekte opp på tribunen. Der hadde han sett noen ha en akutt medisinsk krise.

Spillernes raske reaksjon gjorde at vedkommende på tribunen raskt fikk hjelp. Tottenham-spiller Eric Dier sørget så for at helsepersonell tok seg opp på tribunen med hjertestarter.

Spillerne forlot banen etter om seks minutter. Det har akkurat blitt annonsert over stadionanlegget at kampen skal fortsette om få strakser.

Oppdateres!