Lehne Olsens tall på nivå med målkongene: – Spillet vårt er lagt opp litt sånn

Med 22 seriemål av totalen på 40, må du tilbake til tidenes eliteserietoppscorer for å finne sist én mann har båret laget på samme måte som Thomas Lehne Olsen (30) har gjort med Lillestrøm.

Én time siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Denne sesongen står han foreløpig med 55 prosent av LSK-målene, og sist en spiller hadde like heftig andel av lagets scoringer var Sigurd Rushfeldt i 1994.

Da hadde Tromsø-ikonet over 59 prosent av Tromsøs mål (13 av beskjedne 22), og Rushfeldt fikk faktisk VM-tur til USA med Drillos landslag det året. Siden scoret han enda mer, både for Tromsø og Rosenborg, og hans 172 mål i toppdivisjonen har stått som rekord på herresiden i ti år – og vil gjøre det i minst ti til.

Også Thomas Lehne Olsens scoringer har gitt ham landslagsdebuten. Til sin grådige kakestykke av Lillestrøm-diagrammet over fulltreffere, gir han følgende forklaring:

– Jeg prøver å se bak tallene. Vi har hatt mye mål fra innlegg, og da er jeg den som er først der inne, og gjerne den man sikter på. Spillet vårt er lagt opp litt sånn, påpeker Lehne Olsen, som dessuten har banket inn to av de fem målene Lillestrøm har scoret utenfor 16-meteren i årets serie.

VG Live: Følg Lillestrøm-Strømsgodset fra klokken 18.00 her!

Grafikk: www.sofascore.com

Både Lehne Olsen og Lillestrøm-trener Geir Bakke synes det er vanskelig å svare på hva som egentlig er best for et fotballag – å ha en pålitelig, suveren toppscorer eller et jevnere fordelt antall på flere.

– Vi skulle gjerne hatt flere med flere mål. Samtidig tror jeg alltid det er viktig å ha en toppscorer, en som stikker seg ut litt. Vi diskuterte litt her om dagen, og nesten alle årene RBK har tatt gull, har de ofte toppscoreren. Det er viktig å ha en sånn, mener Lehne Olsen.

Nettopp en gammel Rosenborg-toppscorer – kanskje den største og beste av dem alle – har rekorden i dette selskapet. Da legendariske Odd Iversen scoret 26 mål på 18 seriekamper i 1969, sto han for vanvittige 72,2 prosent av målene. Og trønderne vant serien overlegent.

Også i dominansen fra 1988 og til siste trofé i 2018, har trønderne hatt toppscoreren 13 ganger i de 22 gullsesongene.

– Jeg er veldig glad for Thomas har scoret flere mål. Så skulle jeg ønske at vi hadde flere på scoringslisten oftere. Det jobber vi med, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke.

– Hadde LSK vært enda nærmere en topplassering med flere navn hyppigere på scoringslisten?

– Statistikken tilsier at vi har fått som fortjent på veldig mange områder. Måler du duellspill, possession, hvor mange vi har sluppet inn mot antall sjanser imot, så ligger vi omtrent på snittet av hva man kan vente. Vi er omtrent på tabellen der vi har fortjent å ligge, svarer Bakke.

Også differansen til neste Lillestrøm-spiller på målscorerlisten forteller det meste om Thomas Lehne Olsens sesong.

Tom Pettersson, den svenske midtstopperen som kom i sommer, er nest farligste kanarifugl med tre mål. Hele 19 mål skiller fra nummer én til to, og det samme antallet gjelder også per dags dato i Molde:

Ligatoppscorer Ohi Omoijuanfo, den eneste med flere «kasser» enn Thomas Lehne Olsen i år, har med sine 25 mål også 19 ned til lagkameratene Kristoffer Haugen og Eirik Ulland Andersen på 6.

Også her må man tilbake til Odd Iversens tid for å finne større sprik. Ivers’ rekordsterke 30 mål (18 kamper) fra 1968 var hele 24 mål bedre enn neste lagkamerat.

Den overgår neppe Ohi eller Lehne Olsen denne sesongen. Førstnevnte går til Røde Stjerne etter sesongen, mens det er uklart om Lehne Olsen forlenger med Lillestrøm eller blir solgt til utlandet. Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin bekreftet nylig at det var bra med interesse rundt stjernespissen.

– Ingen formening, svarer Geir Bakke på om han tror han beholder toppscoreren sin gjennom januarvinduet.

PS! Lillestrøm og Thomas Lehne Olsen tar imot Strømsgodset i det Max-sendte oppgjøret på Åråsen lørdag kveld.