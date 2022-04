Klopp i ekstase etter viktig seier: – Jeg elsket det

(Newcastle–Liverpool 0–1) Jürgen Klopp tok sjansen og sparte flere av sine største stjerner fra start i en spinnvill sesonginnspurt. På benken jublet Mohamed Salah for Naby Keïta-scoring.

MÅL: Luis Díaz hoppet opp på ryggen til målscorer Naby Keita for å feire Liverpool-mål i 1. omgang. Andy Robertson løper til for å være med, med Diogo Jota delvis skjult bak.

30. apr. 2022 15:23 Sist oppdatert nå nettopp

Naby Keïta roet nervene til Liverpool-fansen etter 19 minutter. Og de nervene skal antageligvis ikke undervurderes når Liverpool ikke kan avgi poeng før Manchester City eventuelt gjør det innen 22. mai dersom de skal vinne ligagull.

Målet kom da Diogo Jota spilte gjennom til Keïta som dro keeper bort og vekk, og satte ballen mellom noen Newcastle-spillere og i mål. På den stjernespekkede Liverpool-benken jublet Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago og Mohamed Salah.

Etter kampen løp Klopp ut på banen til Keïta, la armene godt rundt ham og klemte, og sa noen ord - før Liverpool-manageren tok runden med resten av sine spillere. Han high-fivet også med flere av Newcastle-spillerne.

Newcastle har vært, bak Liverpool, det store formlaget i Premier League de siste månedene, og Liverpool-manager Jürgen Klopp er klar på at det var en stor test som ventet Liverpool i Newcastle.

– Et lag i form, et publikum som har ventet i årevis på skikkelig suksess. Vi kommer her og gjør fem bytter, og med mer eller mindre et nytt oppsett, så prestasjonen i dag var virkelig enestående. Jeg elsket det. Vi kontrollerte kampen på så mange måter, sier Klopp til BT Sport.

VIKTIG MÅL: Liverpool-manager Jürgen Klopp og målscorer Naby Keïta lørdag ettermiddag.

Liverpool har nå tatt hele 40 av 42 mulige poeng på de siste 14 kampene i Premier League, hvor uavgjort borte Manchester City (2–2) er den eneste kampen hvor de har avgitt poeng.

– Vi gjorde fem bytter i dag, men guttene som kom inn presterte veldig bra. Vi trenger det resten av sesongen, sier Liverpool-back Andy Robertson til BT Sport.

Blant de som kom inn for Liverpool var veteranen James Milner.

– På dette stadiet i sesongen så er poengene det viktigste. Det var til tider en god prestasjon. Vi kunne hatt litt bedre kontroll, men de er godt lag, sier Milner til BBC.

Liverpool er nå to poeng foran Manchester City, som spiller mot Leeds senere lørdag.

– Vi får se hvor lenge det varer, men vi må bare vinne kampene våre, sier Robertson om det å være på topp av tabellen, i hvert fall for noen timer.

VIKTIG TAKLING: James Milner (delvis skjult) startet angrepet som førte til kampens eneste mål med denne taklingen av Fabian Schär.

Liverpool har et enormt kampprogram igjen før sesongen er over om fire uker. Fra kommende tirsdag skal Klopps menn spille tre enormt viktige kamper på åtte dager:

Tirsdag: Retursemifinale i Champions League mot Villarreal.

Lørdag 7. mai: Tottenham hjemme.

Tirsdag 10. mai: Aston Villa borte.

Deretter venter:

Lørdag 14. mai: FA Cup-finale mot Chelsea.

Tirsdag 17. mai: Southampton borte.

Søndag 22. mai: Wolverhamton hjemme. Siste serierunde i Premier League.

Lørdag 28. mai: Champions League-finale (hvor to av disse fire lagene spiller: Liverpool eller Vilarreal mot Manchester City eller Real Madrid).

Liverpool jager Manchester City i kampen om ligagullet. City hadde før runden ett poeng mer, og møter Leeds borte senere lørdag kveld (klokken 18.30). City har så godt som like tøff sesonginnspurt som Liverpool, minus FA Cup-finalen.

Men med en halvtime igjen var det klart for Salah og Fabinho på St. James’ Park. Salah kom inn for Sadio Mané, mens Fabinho kom inn for kaptein Jordan Henderson.

Og det tok ikke lang tid før det kom et innlegg mot Salah. Luis Díaz spilte inn, men det var ikke presist nok. Noen minutter senere fikk Salah testet venstrefoten, men skuddet fra god posisjon gikk rett på keeper. 12 minutter før slutt kom også Thiago på banen.

Og mot slutten ble det skikkelig fart på Liverpool. Etter 84 minutter var det Díaz sin tur, men ballen gikk utenfor. Etter 89 minutter fikk Salah nok en mulighet, men han fikk ikke helt stokket benene og han ble godt presset.

Liverpool endte ett poeng bak City i Premier League i 2018/2019-sesongen.