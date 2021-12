Botheim kan bli tidenes dyreste: – Som et eventyr

Erik Botheim (21) kom til Bodø/Glimt foran fjorårssesongen etter å ha slitt i Stabæk året før. Etter en fantastisk sesong i Nord-Norge ser det ut som spissen er på vei bort fra norsk fotball for en skyhøy sum.

MESTERVERK: Viasat-kommentator Lars Tjernås beskriver Bodø/Glimts arbeid med Erik Botheim som et mesterverk.

21. des. 2021 20:26 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Det Glimt har gjort med Botheim, er et mesterverk. De har gjort to ting: Identifisert talent og foredlet det. Å få maks ut av en spiller handler både om utvelging og utvikling, og her har de truffet til de grader med begge deler, sier Viaplay-kommentator Lars Tjærnås til VG.

De to Amedia-avisene Nettavisen og Avisa Nordland meldte tirsdag at Botheim kan ende i russiske Krasnodar når overgangsvinduet åpner i januar. Også VG sitter på opplysninger om at det ligger an til en overgang til russisk Premier League for angrepsspilleren.

Det skal være snakk om en betydelig overgangssum i vente for Bodø/Glimt.

Eurosport meldte tidligere tirsdag at det skal dreie seg om en totalpakke på opp mot 100 millioner, 80 millioner for overgangen og 20 millioner i bonuser. VG sitter også på opplysninger som tilsier at disse summene er riktig.

Hvis dette nå blir en realitet, vil Botheim bli en av de dyreste norske spillerne som har gått fra en norsk klubb noen gang. Da John Carew ble solgt fra Rosenborg til Valencia i 2000 var det for 75 millioner kroner.

Spissen vokste opp på vestkanten i Oslo, men flyttet til Trondheim i 2017 og sluttet seg til Rosenborg. Der fikk han ikke den tilliten han trengte.

– For Rosenborg er det selvsagt et gigantisk tankekors, men når det er sagt skal det legges til at han heller ikke lyktes i Stabæk. Så dette er mer Glimts fortjeneste og ære, selv om det selvsagt er bittert for RBK – og de garantert lurer på hva de selv kunne ha gjort, sier Tjærnås.

Det mener også kommentator Adresseavisen i Trondheim, Birger Løfaldli.

– Rosenborg må se seg i speilet når man ser hva som har skjedd. Jeg tipper det er en del Rosenborg-ledere som tenker «Hva er det som har skjedd her? Hvordan kan dette gå an?». For Rosenborg-ledelsen er det grunn til å stille spørsmål om hvorfor de lot han gå og hvorfor han har utviklet seg sånn i en annen klubb, sier Adressa-kommentatoren til VG.

På spørsmål om hva han synes om Botheims utvikling i Glimt er trønderen klokkeklar:

– Den er jo fabelaktig. Den er som et eventyr. Og det er oppsiktsvekkende etter det som skjedde i forkant, mener Løfaldli.

– Hvorfor tror du han har hatt en sånn utvikling i Glimt?

– Det er en kultur i Glimt der de klarer å trykke på de riktige knappene, hvor de bruker spillerne på det de er gode på, og setter de inn i et system. Det minner om det som foregikk i Rosenborg på 90-tallet, der systemet var like tydelig. Spillerne forsvant gang på gang, men de klarte å erstatte dem og sette nye spillere inn i systemet, svarer kommentatoren.

For Botheim blir i så fall ikke Glimts første store salg etter denne sesongen. Mandag ble det bekreftet at Patrick Berg forlater klubben for franske RC Lens. Ingen av partene har gått ut med prisen, men etter det VG erfarer er det snakk om i overkant av 40 millioner kroner og Glimt har i tillegg sikret seg en videresalgsklausul.

Tidligere har også Fredrik Bjørkan gått til Hertha Berlin, Jens Petter Hauge til AC Milan, Håkon Evjen til AZ Alkmaar, Kasper Junker til Urawa Red Diamonds og Philip Zinckernagel til Watford.

– Det er nettopp dette Glimt gjør bedre enn alle andre i øyeblikket, selv om et par andre også er dyktige. Grunnlaget for å klare det, er å ha så ekstremt tydelig identitet at de som blir hentet vet nøyaktig hva de har av arbeidsoppgaver. Glimt er utrolig flinke til å forme spisser. Botheim er jo bare en av mange de siste årene som har fått et markant løft der, sier Tjærnås.

Løfaldli stemmer i:

– Eventyrlig. Det virker som de har klart å optimalisere det å drive fotballklubb. Det som skjer der er langt over hva man kan forvente, i hvert fall i en klubb på Bodø/Glimts størrelse, men muligens også i Norge. Det virker som de kan erstatte hvem som helst. Hadde det vært i Rosenborg, hadde det vært imponerende, men det er enda mer imponerende når det skjer i Glimt, sier Løfaldli om Glimts drift.