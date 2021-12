Chelsea-fiasko: Reiten og co. ute av Champions League

Chelsea trengte ett poeng for å bli gruppevinner i kvinnenes mesterliga, isteden ble det et grusomt 0–4-tap for Wolfsburg som sendte London-laget ned til 3.-plass og hodestups ut av turneringen.

RØK UT: Guro Reiten og Chelsea røk ut av Champions League etter tap for Wolfsburg.

NTB, VG

16. des. 2021 23:12 Sist oppdatert nå nettopp

Wolfsburg-kaptein Svenja Huth ble den store helten for Wolfsburg. Hun scoret de to første målene og la opp til det tredje. Tabea Wassmuth scoret de to siste målene og er gruppespillets toppscorer med åtte.

Forrige sesong tok Chelsea seg helt til finale i turneringen, men denne sesongen går cupspillet uten blåtrøyene. Chelsea startet torsdagen tre poeng foran Juventus og Wolfsburg, men begge rivalene tok seg forbi på målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom de tre.

– Det er ingen tvil om at dette er den tøffeste gruppa, sa Chelsea-manager Emma Hayes før torsdagens kamp, og det er vanskelig å være uenig i den vurderingen.

Juventus vant 4-0 over Servette og tok 2.-plassen. Men det måtte innbyrdes målforskjell til for å skille de tre i toppen. For alle tre endte på elleve poeng, men Wolfsburg har en innbyrdes målforskjell på +2, Juventus på 0 og Chelsea på −2.

Reiten spilte fra start for et redusert Chelsea-lag. Maren Mjelde og Lauren James var uaktuelle med skader, mens Ann-Katrin Berger og Drewe Spence er koronasmittet.

Wolfsburg trengte å vinne med to mål for å passere Chelsea og grep taktpinnen umiddelbart. Etter et kvarter satte Huth opp Shanice van de Sanden, som skjøt fra spiss vinkel. Keeper Zecira Musovic slo ballen ut i feltet. Der klarerte Millie Bright rett til Huth, som kunne sette inn 1-0.

I det 23. minutt kom Wassmuth til dødlinja etter fint spill. Pasningen gikk skrått ut til Huth, som brdsidet inn 2-0. Da var Chelsea nede på tredjeplass. Laget trengte et mål for å klatre, men fikk det aldri.

I det 60. minutt kom i stedet 3-0. Et langt utspill fra keeper ble stusset i bakrom. Huth spilte fram Wassmuth, som scoret alene med keeper.

I det 78. minutt knuste Wassmuth siste rest av håp ved å utnytte en feil av Bright og sette inn 4-0. Da var Reiten byttet ut.