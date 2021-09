Her ser RBKs gullhåp ut til å være knust. Hva skjedde etter det?

25. juni var det begravelsesstemning. Siden har ingen tatt flere poeng enn Rosenborg.

Syv seire: RBK har vunnet syv av de siste ti i Eliteserien.

Nå nettopp

Etter ti serierunder var de i ferd med å bli ordentlig hektet av. Ti kamper senere pekes det på fem ting som har ført RBK øverst på formtabellen.

25. juni, Åråsen: Bildet av Alexander Tettey sier egentlig alt. Kapteinen har akkurat ledet RBK til klubbens tredje strake tap. Avstanden til Molde er allerede ni poeng. Og det er kun spilt ti kamper.

- Jeg ble far for andre gang nettopp. Dette er nesten opp på det nivået, jubler LSKs Pål-André Helland, mens Rosenborg-spillerne går lutryggede inn i garderoben.

Trippel nedtur: 25. juni, og Alexander Tettey må erkjenne RBKs tredje, strake tap.

26. september. Lerkendal: Tomålsehelt Stefano Vecchia får godklemmen av Emil Konradsen Ceïde. De gliser. Ikke så rart: Ti seriekamper etter fadesen mot LSK er Rosenborg nemlig seriens aller største formlag.

- "Underbart". Å vinne er det beste som finnes, sier Vecchia, som nå har scoret syv på de siste fem seriekampene.

Jubelhaug: Stefano Vecchia har scoret, og da blir det god stemning.

Blytung juni

Det var neppe ordet «gullkamp» som lå øverst i pannebrasken til trener Åge Hareide da han slukøret forlot Åråsen for tre måneder siden.

RBK hadde startet sesongen ok, men en blytung juni, med tre strake tap, sørget for kritiske røster i øst og vest.

RBK fulgte opp med uavgjort både mot Haugesund og Odd, og fint lite tydet på edelt metall da Hareide proklamerte at han gir seg som trener etter sesongen.

23 poeng siste ti

Det er et valg han fremdeles står for, selv om verden i dag ser ganske annerledes ut.

For mens tabellen etter ti runder viste ni poeng opp til Molde, har RBK fulgt opp med 23 poeng på de ti neste.

Det er øverst på formtabellen i Eliteserien.

Det er åtte poeng mer enn Molde har tatt i samme periode. Det er også to poeng mer enn Bodø/Glimt har tatt. Dermed er gullkampen vidåpen igjen.

Fakta RBK etter ti og 20 kamper Slik så det ut etter de første ti kampene: Molde: 7-2-1 25-11 23 poeng Bodø/Glimt 6-2-2 21-9 20 poeng Rosenborg 4-2-4 20-16 14 poeng

Slik ser det ut etter de neste ti kampene: Rosenborg: 7-2-1 23-10 23 poeng Bodø/Glimt: 6-2-2 20-10 21 poeng Molde: 4-3-3 23-14 15 poeng Tabellen etter 20 kamper: 1. Bodø/Glimt: 12–5–3 41–19 41 poeng 2. Molde: 11–5–4 48–25 38 poeng 3. Rosenborg: 11–4–5 43–26 37 poeng Vis mer

Fem grunner

Adresseavisen har snakket med Åge Hareide om forvandlingen. Og også en av dem som følger norsk fotball aller tettest, Eurosports Joacim Jonsson.

Sammen peker de på fem årsaker til snuoperasjonen:

1) Skader

- Vi har egentlig ikke gjort så mye nytt på treningsfeltet, sier Hareide - når vi snakker med han mandag.

Før han fortsetter:

- Tapene i juni kom imidlertid i en periode hvor vi var veldig plaget av skader. Vi mistet Markus Henriksen, vi mistet Per Ciljan Skjelbred i store perioder, vi mistet Stefano Vecchia. Det var tunge skader for oss, mener Hareide, som da tenker på mer enn i kamper:

- Det gikk selvsagt utover tryggheten i kamp. Men også både utover antallet spillere og kvaliteten på trening. Nå er Markus (Henriksen) tilbake, vi har sett hvordan Stefano (Vecchia) har levert og Ciljan er tilbake. Snart er også Dino Islamovic klar igjen, sier Hareide.

2) Kampprogrammet i juli

Etter en mørk juni fikk RBK på papiret enklere motstand i cup og de første e-cuprundene. Hareide vil ikke undervurdere dette:

- Dette var lag vi skulle slå, som vi slo, og som ga oss god offensiv trening. Det tror jeg også var med å hjelpe oss opp på hesten igjen i serien. Vi ble tryggere, sier han.

Ser framgang: Joacim Jonsson, Eurosport-ekspert.

3) Tempo

Eurosports Joacim Jonsson satt i fotballstudio da RBK slo Mjøndalen søndag. Han synes han ser et annet tempo i laget enn i vår.

- Det er litt mer fart. Litt mer ungdommelig entusiasme. Jeg har kritisert RBK tidligere for å virke gamle, treige og kjedelige. Gjennom sommeren har Rosenborg blitt mer dynamisk, mer Jonsson.

4) «Godfotteorien»

Eurosport-eksperten har spådd Molde som seriemester i 2021. Samtidig mener han at Glimt spiller den mest imponerende fotballen for tida. Men han synes også at dert er blitt gjort positive grep i Trondheim.

– Det ble tap for Viking, men treback-linjen fungerte godt i Sarspborg. Og enkeltspillere har generelt blitt utnyttet bedre den siste tida, sier han.

Målmaskin Vecchia er blant annet blitt brukt mer som "tier" enn kant i de seneste kampene.

– Det er litt mer godfotteori over det som gjøres, mener Jonsson.

Smørblid: Etter en beintøff juni, har pilene pekt oppover for Åge Hareide og RBK.

5) Seier avler seier

I tillegg peker Hareide på noe som kan virke åpenbart, men som sjefen selv ikke vil snakke ned. Nemlig hva et par seiere på rad gjør med en spillergruppe.

- Man kan si "at man lærer" ting ved tap. Men å tape, både etter kollektive og individuelle feil, skaper usikkerhet. Ting setter seg mer ved å vinne, sier han.

Har møtt svakere motstand

Om man bryter ned tallene etter 20 kamper, ser man at RBK "på papiret" har møtt lag som i snitt ligger lavere på tabellen i de siste ti kampene - enn i de ti første.

RBK tar også klart mer poeng mot lavt plasserte lag, enn mot topplagene.

Hareide mener derimot at den bedrede skadesituasjonen gjør RBK mer rustet til å komme godt fra de ti siste kampene, enn han trodde tilbake i juni.

- Absolutt. Det gjør meg også glad at vi har tatt igjen Bodø/Glimt på antall scorede mål i år (RBK har to mål mer). Dette gir oss god tro, sier han, som vet at Molde (borte) og Bodø/Glimt (hjemme) ligger på oppløpssida av sesongen.

- Vi har seks kamper før vi kommer dit. De blir helt avgjørende, sier Hareide.

- Elsker at det er tett

Jonsson tror det nå blir tett i toppen lenge.

Men at kampprogrammet til Glimt blir for tøft.

Og at Molde vil nyte godt av fordelen av hjemmebane mot både RBK og Glimt helt mot slutten.

- Jeg elsker det som skjer nå, og for norsk fotball er det ikke noe som er bedre enn at Rosenborg er med i toppen. Men jeg er en person som sjelden går på akkord med meg selv, og har sagt Molde hele veien. Og de hjemmekampene kan vippe det, sier Jonsson.