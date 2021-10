Nederland skremte ingen - men vant: – Det kan bli ren finale mot Norge

(Latvia-Nederland 0–1) Nederland sprudlet slett ikke, men med 1–0 i Latvia fredag kveld er de alene på tabelltoppen i Norges VM-gruppe.

Virgil van Dijk gratulerer Davy Klaassen med scoringen.

8. okt. 2021 22:35 Sist oppdatert i går 23:21

Mulighetene bør være gode for at det blir ren gruppefinale mellom Nederland og Norge den 16. november i Rotterdam.

Etter at Norge klarte 1–1 i Tyrkia fredag kveld og Nederland vant 1–0 over Latvia, er Ståle Solbakkens to poeng bak gruppeeneren i kvalifiseringen for VM.

Men både Norge (Montenegro og Latvia) og Nederland (Gibraltar og Montenegro) skal normalt sett vinne de to kampene som gjenstår før avslutningskampen i Rotterdam.

Puljevinneren går rett til VM, men toeren kommer til et playoff i mars 2022 om de tre siste plassene fra Europa.

– La oss håpe at vi kan stille med vårt aller beste lag i november, sier Kjetil Rekdal i VG-TV-studio.

– Nederland har råd til å tape borte mot Montenegro om de slår Norge. Men hvis Norge vinner de to neste, så blir det ren finale mot Norge i Nederland, fortsetter Rekdal.

– Det er ganske enkelt. Vi må vinne resten av kampene, sier Kristian Thorstvedt på pressekonferansen.

Nederland var ineffektive, men hadde likevel brukbar kontroll i Riga fredag kveld. Etter tapet for Tyrkia i den første kvalifiseringskampen, har Nederland fem seirer og én uavgjort (1–1 mot Norge på Ullevaal).

Davy Klaassen (28) sendte Nederland i ledelsen da han fikk stå mutters alene og dundre til på volley - bare syv-åtte meter fra mållinjen. Da var det gått 19 minutter. Det var hans fjerde mål i denne kvalifiseringen. Etter å ha vært i Everton og Werder Bremen, kom han tilbake til Ajax høsten 2020 - og skinner nå i nederlandsk fotball.

Lagkapteinen Virgil van Dijk ga rett etter bort ballen til latvierne - som nær hadde utlignet. Liverpool-stjernen beklaget til lagkameratene.

Nederlenderne vant 2–0 i hjemmekampen mot Latvia, som aldri har scoret på Nederland. Louis van Gaals menn spilte seg til store sjanser fra start i 2. omgang, men uten å få mål. Club Brugge-spilleren Noa Lang fikk sin debut etter en drøy times spill da han kom inn for Steven Berghuis.

Latvia-keeper Roberts Ozols, som spiller i den hjemlige ligaen, var flere ganger både god og heldig som hindret baklengsmål. På overtid fikk Latvia plutselig et par kjempemuligheter til å utligne, men Oranje klarte å ro i land seieren.

Montenegro vant som ventet over Gibraltar. Det betyr at de er bare tre poeng bak Norge foran mandagens kamp på Ullevaal.

Nederland har mandag hjemmekamp mot Gibraltar. Det bør være overkommelig ...