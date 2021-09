1600 jublet for Åsanes drømmekveld: – En perfekt start

Alt klaffet for Åsane-gjengen onsdag kveld: Ny stadion, folkefest og seier mot Sogndal.

Fulle tribuner og full pott for Åsane. Det ble en drømmestart med det nye praktanlegget Åsane Arena.

ÅSANE–SOGNDAL 1–0

Åsane Arena: Roald Bruun-Hanssen, Åsane Arenas daglige leder, smilte så mye at det må verke i kjevepartiet.

Gorm Natlandsmyr, daglig leder i Åsane Fotball, virket ikke mindre stolt.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi har fått dette anlegget. Og svært glad på vegne av fotballen her ute og ellers i byen, sier Bruun-Hanssen.

Han fortsetter:

– Fordi det er et praktanlegg som kan gi enormt mye inspirasjon.

Praktanlegget ble åpnet med en praktscoring og på den ganske så mektige hovedtribunen satt brorparten av de 1659 mennesker og jublet.

Åsanes første hjemmekamp ble det klubben håpet på. Det ble verken regn eller tap. Til kiosken var det kø, men ikke mer enn levelig.

Her scorer Ryan Doghman åpningskampens eneste mål.

– Perfekt

– En perfekt start, sier klubbsjef Natlandsmyr etter 1–0-seieren mot Sogndal.

Målet var lekkert og ble scoret av Ryan Doghman før pause.

– Det som varmer meg mest, er å møte folk som har vært med i klubben fra 1970- eller 1980-tallet, som kommer og takker meg for at de har fått dette anlegget. Mangeårige ildsjeler som virker rørt, legger han til.

Selv kom Natlandsmyr inn i sjefsstolen for drøyt to år siden. Med nytt stadion er han leder for en klubb med helt andre rammebetingelser.

– Opprinnelig er ikke dette min klubb. Jeg er blant dem som er kommet for å gjøre et stykke arbeid. Men det er vel verdt alle timene, sier Natlandsmyr under festkvelden.

Brann stilte med alle sine ledere. Vibeke Johannesen hadde følge av fotballagent Jim Solbakken på kamp.

Åsane Arenas daglige leder, Roald Bruun-Hanssen (midten bak), så kamp fra toppen av tribunen. Der var også markedssjef Atle Berntsen (til h.).

I timene før kamp kunne man fornemme mer enn bare spillernes kampnerver. Var det liv i de trådløse nettverkene? Futt i flomlyset? Bankterminalene?

– Det mest essensielle ser ut til å ha virket, slår Natlandsmyr fast.

– Hva har du vært mest nervøs for?

– Frem til klokken seks var det at tekniske ting ikke skulle virke. Fra kampstart har jeg vært nervøs, sånn jeg pleier å være, for om vi skal vinne.

Det fungerte, alt sammen. En drøy måned før Åsane Fotball fyller 50 år, som både Bruun-Hanssen og idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap) påpekte, står klubbens nye storstue klar.

– Vi feirer i dag, sier Tvinnereim – før praten fortsetter om anleggets størrelse og flomlysets fortreffelighet.

Håkon Lorentzen var god, men bare nær scoring mot Sogndal.

Mohn på ferie

Til stede var en rekke lokale fotballprofiler, fra Mons Ivar Mjelde til Eirik Horneland. Brann stilte med samtlige sjefer – og speider Per-Ove Ludvigsen. Med seg i følget hadde de Norges ledende fotballagent, Jim Solbakken, en av mange i yrket på plass.

Men én person manglet: Trond Mohn. Han som har finansiert det hele, var på ferie.

– Vi skulle gjerne hatt ham her, sier Natlandsmyr.

Oppsummeringen var uansett enkel for Roald Bruun-Hanssen, øverst på tribunen, til lyden av klappende tilskuere som endelig kunne sitte på Åsane-kamp med tak over hodet.

– Det har vært en fantastisk dag, et flott arrangement og bare positive opplevelser, sier Bruun-Hanssen.

Åsane er nå nummer ni i 1. divisjon, fire poeng bak den nederste plassen som gir opprykkskvalik.