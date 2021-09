Solskjær misfornøyd med dommerne – ingen unnskyldninger, mener keeperen

Ole Gunnar Solskjær (48) klaget på dommerne etter 0–1-tapet for Aston Villa lørdag. Han mente matchvinnermålet skulle vært annullert.

INGEN UNNSKYLDNINGER: David de Gea var tydelig på at Ole Gunnar Solskjær ikke kunne komme med noen unnskyldninger etter lørdagens tap mot Aston Villa.

– Det er veldig frustrerende. Jeg tåler å tape om motstanderen scorer et bra mål, men dette skulle vært offside, sier Solskjær og og refererer til at det ikke ble dømt da Kortney Hause sendte Aston Villa i ledelsen. United-manageren utdyper:

– Det skulle vært offside siden Ollie Watkins er nær David de Gea og forstyrrer ham når Hause header ballen. VAR er ikke konsekvente i slike situasjoner.

Nordmannen la vekt på dømmingen og ikke lagets svake prestasjon etter kampen. Den kommentaren likte ikke hans spanske målvakt. Han var tydelig på at man måtte se på egne prestasjoner.

– Det er ingen unnskyldninger for et sånt tap, sier de Gea til Manchester Evening News.

Etter kampen fikk Solskjær kraftig kritikk.

Fakta Tre av de fire siste kampene til Manchester United har endt med tap: Slått 2–1 av Young Boys åpningskampen i Champions League.

Reddet seier mot West Ham i Premier League etter en sen scoring fra Jesse Lingard. På overtid misbrukte West Hams Mark Noble straffespark.

Utslått fra ligacupen av West Ham.

Beseiret av Aston Villa på hjemmebane i Premier League. Vis mer

Keeper de Gea mener Manchester United uansett burde vinne slike kamper, hvis de skal være en utfordrer til ligatittelen denne sesongen.

– Det var en veldig skuffende dag for oss. Men det finnes ingen unnskyldninger. Vi spiller alltid med selvtillit på Old Trafford, og hvis vi ønsker å vinne store turneringer som Premier League, må vi vinne denne typen kamper, sier de Gea som til slutt sier seg enig med Solskjær om offsiden:

– Jeg så reprisen, og sannsynligvis er det offside. Watkins var veldig nær meg. Sånt skjer.

TAP: Manchester United tapte lørdagens kamp mot Aston Villa.

Solskjær får også kritikk for å klandre Liverpool-manager Jürgen Klopp for at Manchester United ikke lenger får straffespark. Bakgrunnen er at Klopp i januar uttalte at Manchester United hadde fått flere straffer på to år enn han hadde fått på fem og et halvt år i Liverpool.

Solskjær mener Klopp-uttalelsen har ført til færre United-straffer. Unnskyldningen falt ikke i god jord hos tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

– Du kan ikke komme med noen unnskyldninger. Du har hentet inn en av de beste spillerne gjennom tidene til klubben din, i tillegg har du signert Jadon Sancho og Raphael Varane. Du må levere, sier Gary Neville til BBC.

Ett minutt på overtid handset målscorer Hause inne i eget felt, og hjemmelaget hadde en gyllen mulighet til å få med seg ett poeng.

Portugiseren Bruno Fernandes, som scoret 18 mål og 11 assist for «de røde djevlene» forrige sesong, gikk frem til straffemerket og blåste ballen himmelhøyt over mål.

Manchester United ligger på fjerdeplass i Premier League, med 13 poeng på seks kamper. Det er likt med Manchester City, Chelsea og Everton. Kun erkerivalen Liverpool har flere, med 14 poeng.

PS! Manchester United spiller sin neste kamp på onsdag, hjemme mot spanske Villarreal i Champions League.