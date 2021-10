RBK-kjempen gikk glipp av drømmesjansen: – Var nærmere enn noen gang

Fire år etter at han egentlig ga seg, lå André Hansen an til å bli førstekeeper på landslaget. Så kom den ubeleilige skaden.

André Hansen møtte Adresseavisen utenfor Brakka onsdag. Han snakker om skuffelsen over å miste de viktige landskampene den kommende uka.

– Det er kjipt. Nå var omstendighetene slik at jeg var nærmere enn noen gang til å ta den plassen og gjøre den til min, sier André Hansen til Adresseavisen.

Rosenborg-keeperen har trent alternativt mens lagkameratene har hatt spilløkt i lett regnvær. En kneskade han pådro seg mot Mjøndalen i slutten av november plager fortsatt Hansen såpass at han ikke kan spille fotball.

Timingen for skaden er særdeles dårlig. Med viktige landskamper mot Tyrkia og Montenegro som venter den neste uken, og landslagets ubestridte førstekeeper Rune Jarstein fortsatt ute med sykdom, var bordet dekket for 31-åringen.

Snart fire år etter at André Hansen egentlig ga seg på landslaget, lå han an til å bli førstekeeper.

André Hansen lå an til å bli førstekeeper på landslaget før kneskaden satte ham ut av troppen. Her fra kampen mot Nederland tidligere i høst.

– Det er kjedelig å tenke på. En ting er at jeg allerede har fått spille 4–5 landskamper i år, men ikke minst at det nå nærmer seg den avgjørende fasen i VM-kvaliken. Personlig er det veldig kjedelig, for nå lå muligheten der, sier Hansen.

– Du så selv at dette var en gyllen mulighet?

– Ja, jeg trenger ikke å gjøre meg dummere enn jeg er. Nå er det noen kamper og uker mellom denne samlingen og den neste. Forhåpentligvis kan jeg da være tilbake i godt slag og kan banke litt hardt på den døra igjen, sier Hansen og peker på kampene mot Latvia og Nederland i midten av november.

Håper å rekke Vålerenga

Keeperen sier han ikke hadde fått signaler fra landslagsledelsen om at han var tiltenkt rollen som førstekeeper.

– Men igjen så trenger man ikke å gjøre seg dummere enn man er. Jeg har stort sett vært den eneste som har spilt. Rune har vært ute lenge, Ørjan (Nyland) spiller lite i Bournemouth, Sten (Grytebust) har nettopp gått til Vejle. Det er veldig få av de andre som har spilt fotballkamper hver helg, og det er normalt sett et pluss, sier Hansen.

Rosenborg-fansen håper å ha førstekeeperen tilbake til hjemmekampen mot Vålerenga 17. oktober. Det kan ikke Hansen garantere. Han synes det er vanskelig å gi et klart svar på om han kan rekke den kampen eller ikke.

– Vi skal ta en test midtveis i neste uke for å se hvor nærme jeg er å kunne trene for fullt, sier André Hansen.

– Det går framover. Vi skal ta en test midtveis i neste uke for å se hvor nærme jeg er å kunne trene for fullt. Det er vanskelig å svare på akkurat nå. Vi har et håp om det, og så trener jeg for å klare det. Men skulle det bli en uke eller to til så får det bli fasiten når vi kommer så langt, sier keeperen.

RBK-lege Reidar Due sier til Adresseavisen at klubben kommer med en status på skaden i løpet av neste uke.

– Er i en vanskelig alder

I desember fyller Hansen 32 år. Han har en kontrakt som går ut 2023-sesongen. Da Oslo-mannen ga seg på landslaget i 2017 var det med tanke på en mulighet for et utenlandseventyr. Siden den gang har det begrenset interesse fra andre klubber.

RBK-keeperen har tidligere sagt at det begynner å bli lite sannsynlig med et opphold i utlandet, og virker heller ikke nå overbevist om at det vil skje.

– Gjør man gode prestasjoner på det høyeste nivået, som for meg per nå er landslaget, så trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at det kan vekke interesse. Samtidig er jeg i en vanskelig alder, og det virker som business blir mer og mer viktig. Det skal jo godt gjøres å tjene penger på meg om tre år. Hvis man hadde fått en mulighet så hadde det gått på at man er såpass god kvalitetsmessig.

André Hansen pådro seg en skade under kampen mot Mjøndalen for snart to uker siden.

– Jeg trives veldig godt her. Nå har vi en utfordring med å komme oss tilbake på topp. Det ser vanskelig ut i år, selv om vi aldri kommer til å gi opp. Med tapet i helga ble det enda vanskeligere, og da er det fort tre år uten edelt metall. Det vil vi helst ikke være bekjent av, sier Hansen.

– Gjør tre år uten trofeer at du får mer lyst til å prøve noe annet?

– Nei, egentlig ikke. Det står ikke og vipper på det. Jeg hadde ikke hatt noen problemer med at det kom noen fra toppen herfra og sa at «nå setter vi i gang med et treårig prosjekt. Sånn og sånn skal vi gjøre det. Forvent at det tar litt tid, men dere skal se utvikling over tid». Men det må presenteres noe som gir mening. Vi kan ikke bare ansette noen nå som Åge gir seg og si «nå skal vi vinne gull neste år igjen», sier Hansen.

PS. De tre keeperne i Norges landslagstropp er Sten Grytebust, Ørjan Nyland og Viljar Myhra.