Heltne Nilsen avslører skittent triks: – Skjønte at han hadde gjort en feil

BERGEN (VG) (Brann-Rosenborg 2–2) Branns Sivert Heltne Nilsen (30) grisetaklet en Rosenborg-spiller før han havnet i basketak med en annen. Nå mener han fotballen er på feil vei.

30 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han innrømmer glatt at han holdt Rosenborg-backen Erlend Dahl Reitan i fast grep slik at det skulle se ut som en brytekamp – etter at han først klinket ned Olaus Skarsem.

– Jeg synes det var så deilig da han (Reitan) kom opp i trynet mitt, for da bare sto jeg holdt i ham, og da sa jeg til ham «nå får du også gult kort, og det er så deilig, for du er høyreback og du skal spille med gult kort resten av kampen», sier Brann-spilleren med et glis til VG.

Brann-Rosenborg ble en intens og spennende fotballkamp som endte 2–2. Heltne Nilsen gikk tidlig i krigen, for det er «alltid spesielt å møte Rosenborg».

– Da skjønte han at han hadde gjort en feil, og da prøvde han å komme seg unna. Men jeg bare holdt igjen, utdyper han om manøveren som endte med gult kort til begge fra dommer Espen Eskås.

Se alle målene fra kampen her:

Les også Tabbekveld sendte Stabæk under streken

Dahl Reitan, som serverte to målgivende i regnværet i Bergen, bekrefter forklaringen.

– Jeg prøvde å komme meg unna, men jeg ble holdt fast. Han er en luring, og jeg liker det, sier RBK-backen.

– Det hører med. Det er litt sånn det skal være når det er Brann-Rosenborg på Brann stadion, legger han til.

Taklingen, som gjorde at Reitan oppsøkte Heltne Nilsen i første omgang, var «ordentlig, ordentlig stygg», ifølge Discovery-ekspert Tor Ole Skullerud. På Twitter melder tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen «klart rødt kort».

– Det er er strengt. Det er snart ikke lov å takle i fotball. Det er den retningen det går. Jeg vet ikke. Skal vi begynne med basketregler, kanskje? Kanskje vi skal ta det opp på tinget, smiler Brann-spilleren.

Les også Brann opp på kvalikplass til tross for sløsing: – Kvalik er en kjempeseier

– Jeg tror helt ærlig at fotballen er på feil vei. Vi er oppvokst med engelsk fotball, der det er trykk. Dette er kampidrett, det er ikke kunstløp. Jeg tror publikum liker trykk, intriger og dueller, på grensen til fighting. Selv om det går en grense, sier 30-åringen.

– Det er jeg enig i, spesielt i en storkamp som dette skal det smelle litt. Det klammeriet er ikke stygt. Jeg prøvde å si det til dommeren: «Ikke del ut gult, bare la det gå videre», sier Dahl Reitan.

Emil Ceïde ga Rosenborg 1–0 i Bergen før Branns Bård Finne og Robert Taylor snudde kampen i løpet av to minutter – begge gangene etter svakt forsvarsspill av Pavle Vagic.

Carlo Holse utlignet til 2–2, men det var Brann som presset på for vinnermålet. Tidvis var det rene kanonaden i regnværet i Bergen.

Brann vant skuddstatistikken 18–5, men bare seks av avslutningene gikk på mål.