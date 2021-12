Derfor liker sportssjefen gress bedre enn kunstgress

Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen er klar på hva han foretrekker av gress og kunstgress.

– Jeg vet ikke om det er realistisk å få bygget to gode treningsbaner med hybridgress, sier Jimmi Nagel Jacobsen.

– Spør du meg hva jeg liker best, så er svaret gress, sier Jimmi Nagel Jacobsen, Branns sportssjef.

Det er snart et år siden daglig leder Vibeke Johannesen og daværende sportssjef Rune Soltvedt la all sin tyngde bak et forslag om å legge kunstgress på Brann Stadion.