Modric senket Frankrike: Uten seier i Nations League

(Frankrike-Kroatia 0–1 / Danmark-Østerrike 2–0) De stilte med superduoen Karim Benzema og Kylian Mbappé på topp, men Frankrike ble senket av Kroatia-kaptein Luka Modric. Verdensmesteren er parkert i bunn av Nations League-gruppen.

TUNGT: Nytt tap for Karim Benzema og Frankrike. I kveld ble det tap for Martin Erlic og Kroatia.

13. juni 2022 22:39 Sist oppdatert nå nettopp

Etter syv strake seire åpnet franskmennene Nations League med tap for Danmark på hjemmebane tross scoring av Benzema. Etter uavgjort 1–1 mot Kroatia reddet en sen utligning fra Mbappé 1–1 mot Østerrike fredag.

– Åndeløs, skriver sportsavisen L’Equipe etter tapet.

Allerede etter tre minutter kom de franske verdensmesterne i problemer mot laget de slo i VM-finalen for fire år siden.

Frankrike-stopper Ibrahima Konaté var borti hælen til Kroatia-spiss Ante Budimir. Etter en VAR-sjekk var det klart for Modric fra straffemerket.

Milan-keeper Mike Maignan har reddet 11 av 39 straffer som klubbspiller, men fikk bare hånden på avslutningen til 36-åringen fra Real Madrid, som denne sesongen vant klubbens 14. seier i Champions League sammen med Benzema.

Modric kunne juble for sitt 22. mål på 152 landskamper for Kroatia.

STRAFFET FRANKRIKE: Luka Modric jubler for straffescoringen sammen med Mario Pasalic (til venstre) og Josip Brekalo.

Ved pause kastet Didier Deschamps inn både Aurélien Tchouameni og Benjamin Pavard på Stade de France. Frankrike presset på, men klarte ikke å skape de store sjansene.

Faktisk var det Frankrike-keeper Maignan som måtte dra opp en god redning fra Kroatia-innbytter Lovro Majer. 10 minutter før slutt ble også Antoine Griezmann kastet inn.

Frankrike var nær i siste minutt av overtiden, men måtte igjen se seg slått på hjemmebane.

PÅ TOPP: Jonas Wind (til høyre) gratuleres med etter å ha gitt Danmark 1–0.

Danmark tapte 0–1 for kroatene i Parken fredag, men kom seg opp på hesten igjen mot Østerrike. Jonas Wind ga Danmark ledelsen midt i 1. omgang og assisterte etterpå Andreas Olsens 2–0-scoring.

Christian Eriksen ble spart fra start, men kom inn et kvarter før slutt til rungende applaus i København. Han var nær ved å havne på scoringslisten, men skuddet endte i stangen.

Dermed leder Danmark Nation League-puljen etter de fire juni-kampene. Kroatia ligger to poeng bak.

På Island hadde hjemmelaget sjansen til å gå til topps i sin gruppe. Jon Dagur Thorsteinsson og Thorir Johann Helgason ga islendingene ledelsen to ganger mot Israel i Reykjavik. Men et selvmål og Daniel Gretarsson og en utligning fra Dor Peretz fa 2–2. Dermed topper Israel gruppen som bare består av tre lag etter at Russland ble nektet deltagelse i Nations League.