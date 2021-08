Slik så storkjøpet ut etter første trening: Så kom gladmeldingen

Med blodige ankler ruslet Pavle Vagic (21) av sin aller første RBK-trening.

Blodige ankler: Men Pavle Vagic blir «mest sannsynlig spilleklar» til søndag.

Nå nettopp

Men etter at han hadde irritert seg over smertene, kom gliset.

– Jeg er klar for å spille om Åge (Hareide) vil ha meg med. Anklene løser vi, sier Vagic til Adresseavisen.

Etter nær to uker uten fotballsko på beina på grunn av karantene, ble det et brutalt møte med trøndersk gress for to kliss nye RBK-ankler fredag.

– Ja. Gnagsår. Det gjør «ont», er Vagics første reaksjon. Etterfulgt av noen litt sterkere, sydsvenske gloser.

På midtbanen: RBK spilte 11 mot 11 fredag. Her er Vagic i duell med Anders Konradsen.

Spill 11 mot 11

Da hadde Vagic vært med på alt i sin første økt på treningsbanen «Skoglunden».

En økt som i stor grad handlet om spill 11 mot 11, og hvor Vagic viste at tøtsjen sitter - tross to uker på tredemølle i steder for på en fotballbane.

Samtidig virker det for tidlig for Vagic med tanke på å starte en seriekamp allerede nå.

Han var nemlig på laget med vester fredag - noe som indikerer at han ikke starter om to dager.

Tross anklene melder han seg imidlertid spilleklar, og etter økta sjekket også Adresseavisen om Vagic rent prinsipielt rekker Mjøndalen-kampen, etter overgangen torsdag.

Og mest sannsynlig gjør svensken det.

Ferdig med første økt: Pavle Vagic.

Godt tatt imot

Vagic selv hadde imidlertid vært lenge på Lerkendal allerede da treningen startet 10.30. Han var ute av karantene torsdag, og nå har han rukket «guidet tur» både på stadion og i byen.

– Jeg har gått litt rundt, og rukket å bli kjent. Jeg trives, men det kommer til å bli enda bedre om noen uker, når ting har blitt mer rutine, sier han.

– Hvordan synes du treningen gikk?

– Det var først og fremst godt å komme i gang. Spillemessig gikk det ok, men man har alltid ting å forbedre, svarer midtbanespilleren på det.

Før han gikk inn i garderoben - og sine nye lagkompiser.

– De har tatt bra i mot meg. Det virker å være en fin gruppe. Dette blir bra, sier Vagic.