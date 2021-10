Scheie: – Skjebneuke for Solskjær

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker og NRK-legenden Arne Scheie mener de tre neste kampene blir avgjørende for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-skjebne.

NORSK SJEF: Ole Gunnar Solskjær har vært manager i Manchester United i snart tre år. Her fotografert i 0–5-kampen mot Liverpool sist helg.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Solskjærs menn skal ut i Premier League-kamp mot Tottenham (lørdag 30. oktober), Champions League-kamp mot Atalanta (tirsdag 2. november) og så Manchester-derby mot City (lørdag 6. november).

Spekulasjonene om Solskjærs fremtid har florert den siste uken etter 0–5-nederlaget for Liverpool.

– Nå er vi der at hvert resultat teller. Med seier i de to neste matchene, mot Tottenham og Atalanta, og en ok kamp mot Manchester City, så har Ole Gunnar Solskjær kjøpt seg mer tid, sier TV 2-kommentator Alsaker.

– Dette blir en veldig viktig uke. En skjebneuke for Solskjær, sier Arne Scheie.

Alsaker er enig:

– I høyeste grad en skjebneuke!

Les også Solskjær slår tilbake: – Ikke kom med løgner om spillerne eller meg

Arne Scheie tror uansett ikke det er aktuelt å sparke nordmannen som United-manager før disse tre kampene er spilt.

– Hvis det blir seier mot Tottenham, så er det igjen tommelen opp for Solskjær. Og selv med tap, så kommer Atalanta-kampen med en gang. Så jeg tror uansett at han får med seg den og deretter også lokalderbyet mot Manchester City. Men så kommer landslagspausen, og hvis det har gått dårlig i disse tre kampene, kan det skjer noe da, sier Arne Scheie.

NRK-LEGENDE: Arne Scheie.

77-åringen følger fortsatt godt med i engelsk fotball.

– Det er interessant at Solskjær på pressekonferansen fredag tok et oppgjør med alle som kommer med såkalte usannheter.

Les også Ekspert om Manchester United: – Ferieleir

– Betyr det at han er på offensiven?

– Ja, men det er bare resultatene som avgjør nå. Etter de sterke seirene mot Leeds og Newcastle tidlig, har ikke resultatene vært så bra, men det som bekymrer meg mest, er at heller ikke spillet er så bra.

– Slik bør det ikke være med et lag som er spekket med verdensstjerner på alle plasser.

Scheie mener det er et eventyr med en nordmann som manager i en av verdens største klubber.

– Jeg håper det snur for Solskjær, for norsk fotball trenger å ha noen der ute. Det snur fort i fotball, men samtidig er jeg realist, og jeg tror de tre kampene som kommer nå, blir avgjørende.

– Jeg ser ingen grunn til at Solskjær skal få fyken før City-kampen, men etter den kan alt skje.

Øyvind Alsaker er i stor grad enig med Arne Scheie:

– Det er tre tøffe kamper, så vi bør kunne få et svar på om spillergruppen fremdeles står bak Solskjær.

– Uansett er tiden knapp, for det er ikke bare å bestemme seg for å snu en trend. Det må jobbes konkret med defensiv organisering og struktur.

Les også Dette er de heteste navnene dersom Solskjær skal erstattes

TV 2-Alsaker understreker:

– United har vært svake i en lang periode før 0–5 mot Liverpool.

Manchester Evening News-kommentator Tyrone Marshall skriver at Solskjær er «favoritt» til å bli den neste Premier League-manageren som får sparken:

– Akkurat nå er det vanskelig å se at Manchester United-manageren kan overleve etter landskamppausen i november.

– Den eneste måten det kan skje på, er gjennom en plutselig opptur i resultatene, skriver Marshall.

Les også Nådeløs spillerbørs: «Vandrende katastrofe»

– Solskjær har overlevd vanskelige perioder som United-manager tidligere, men det har aldri vært så grusomt. Støtten til ham har, om ikke fordampet, blitt tynnslitt. Å komme tilbake fra dette vil være nesten umulig. Når en manager klamrer seg til jobben sin kamp for kamp, ​​er det ekstremt vanskelig å bygge opp nok godvilje til å gi seg selv mer pusterom, mener kommentatoren i Manchester Evening News.

Arne Scheie ser håpet:

– Solskjær har kommet gjennom tøffe perioder før dette.