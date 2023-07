Geir Bakkes advarsel om nedrykksstrid: – Hvorfor skal man ikke prate om det?

VALLE (VG) (Vålerenga – Molde 0–4) Geir Bakke (53) fikk ingen drømmestart som Vålerenga-trener. Nå tegner han et bilde av en tøff høst for hovedstadsklubben.





– Det er som jeg alltid har sagt: Man skal ikke frykte å slåss for eksistens i Eliteserien. Det er et stykke frem dit, men å tro at det ikke kommer til å bli en fight ut denne sesongen her, da er man naive hvis det er en fjern tanke, sier Bakke til VG.

Da Bakkes sjokkovergang fra Lillestrøm ble et faktum, tok han over et lag som lå fem plasser lenger ned på tabellen. Det brutale 0–4-nederlaget for Molde i sin hovedtrenerdebut i VIF gjorde sitt for å forverre situasjonen.

Vålerenga har kun tatt elleve poeng på 13 kamper denne sesongen, og befinner seg akkurat over kvalikplassen. Der kan laget havne søndag om Sandefjord slår nettopp Lillestrøm.

Bakke er tydelig på at det kommer til å bli en tøff siste halvdel av eliteseriesesongen.

– Det er realiteten, og det skal vi leve greit med. Men vi må starte nå med å gjøre de riktige tingene, sånn at vi ikke havner «på hæla» og kommer i en altfor ubehagelig situasjon utover høsten.

Den ferske Vålerenga-sjefen mener det blir feil å se forbi tabellposisjonen og den svake poengfangsten hittil i sesongen.

– Mange vil sikkert si at «sånn kan vi ikke prate om», men hvorfor skal vi ikke prate om det? Det er en realitet, gjentar han.

Nå handler det kun om å ta poeng for Vålerenga, påpeker Bakke. Foreløpig gjør han få taktiske inngrep i laget.

– Den gjengen her er rigget for å spille på en viss måte, og så må vi prøve å kombinere det med at det skal bli effektivt. Nå må vi tenke på poeng. Underholdning er ikke overordnet nå, sier Bakke.

Molde-trener Erling Moe hadde ikke dårlig samvittighet for å ha påført Bakke en ydmykende start i Vålerenga, men roser samtidig den nye VIF-sjefen.

– Gi mannen litt tid. Han er en god kar og en god fotballtrener, så det blir helt sikkert bra for Vålerenga, sier Moe til VG i dette intervjuet

VIF har kun én hjemmeseier på syv seriekamper denne sesongen. Neste oppgave for Bakkes mannskap er Odd på bortebane søndag 15. juli, før Sandefjord gjester Vålerengas kunstgress på klubbens 110-årsdag 29. juli.