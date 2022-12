Formspilleren Rashford med mål og assist da Manchester United vant

(Manchester United – Nottingham Forest 3–0) Marcus Rashford (25) viste seg fra sin beste side igjen da Manchester United vant hjemme mot Nottingham Forest tirsdag.

27. des. 2022 22:54 Sist oppdatert nå nettopp

Rashford scoret etter et nydelig dødballtrekk 20 minutter ut i kampen før han hadde en flott målgivende til lagkamerat Anthony Martial to minutter senere.

En scoring fra innbytter Fred etter målgivende av landsmann Casemiro like før fulltid pyntet på resultatet.

Det sørget for Manchester United-seier - og rødtrøyene - med en kamp mindre spilt - er dermed kun poenget bak Tottenham på den viktige fjerdeplassen, som gir Champions League-spill neste sesong.

– Det er en utrolig god spiller. Det er deilig å spille sammen med ham, sier danske Christian Eriksen til Viaplay om Rashford.

Sistnevnte scoret også etter et strålende soloraid i Uniteds første kamp etter VM, i ligacupkampen mot Burnley forrige uke.

Under fotball-VM i Qatar scoret Rashford tre mål fordelt på kun 137 spilleminutter for England.

25-åringen er etter kveldens kamp oppe på ti scoringer for klubblaget denne sesongen. Det er allerede en dobling fra forrige sesong, da han kun endte med fem mål.

SAMMENLIGNING: Vi har sammenlagt Marcus Rashfords 21/22-sesong med den nåværende.

Grafikk: www.sofascore.com

Det høljet ned med nedbør, og det var egentlig det som var å melde fra de første tyve minuttene, utenom stolpeskuddet til United-venstreback Tyrell Malacia etter seks minutters spill.

Det regnet ikke med sjanser fra etablert spill. Da måtte det noe kreativt til for å åpne målkontoen.

Manchester Uniteds Christian Eriksen spilte en corner langs bakken mot en møtende Marcus Rashford, som hadde løpt seg fri. Med førstetouchet sitt bredsidet Rashford ballen i lengste hjørnet på nydelig vis etter det som åpenbart var en innøvd dødballvariant.

Det var Rashfords 64. Premier League-scoring for United. Klubblegende Eric Cantona har også 64 ligascoringer for rødtrøyene.

Hjemmelaget fikk bare mer blod på tann av scoringen.

En pasning fra Bruno Fernandes skapte ubalanse i Nottingham Forest-forsvaret med god hjelp av farten til Rashford.

Etter å ha kommet seg frem til 16-meteren gjorde han en fin dragning før ballen ble sluppet til Martial. Sistnevnte skøyt med bredsiden på direkten mellom beina på Willy Boly.

Keeper Wayne Hennessey fikk hendene på den, men greide ikke avverge scoring. Det burde waliseren imidlertid ha gjort, tatt i betraktning at skuddet gikk rett på ham.

Det roet seg litt etter Uniteds to scoringer på to minutter, men fem minutter før pause trodde bortelaget at de hadde redusert etter en dødball.

Ryan Yates’ hodestøt traff en hårfint offsideplassert Boly før ballen gikk i nettmaskene. Assistentdommeren hadde flagget nede da det var nettsus, men VAR grep inn og sa at det var offside.

Lagene gikk dermed inn til pause på stillingen 2–0.

Forest startet annenomgangen med et par halvfarligheter, men ikke farlig nok til å prege overskriftene.

Det var United som fortsatte å skape de største sjansene. Rashford åpnet forsvaret til de gulkledde med en strøken ball mot Fernandes.

Portugiseren slapp ballen til Antony som avsluttet fra en glitrende posisjon fra 6–7 meters hold, men en meget god inngripen fra Hennessey hindret 3–0 til United.

Rashford fikk en god mulighet til å bli tomålsscorer halvveis ut i annenomgangen, men en god benparade fra Hennessey sørget for corner fremfor nettsus.

De Gea ble også tvunget til å redde med føttene da Brennan Johnson prøvde seg på en frekk variant like foran United-målet etter 70 minutter.

Spikeren i kisten kom fire minutter før slutt da Casemiro sendte av gårde en perfekt vektet pasning mot landsmann Fred, som kunne bredside ballen i mål fra kloss hold.