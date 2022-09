Solbakken om situasjonen på keeper- og forsvarsplass: – Langt fra ideelt

ULLEVAAL (VG) Uvissheten rundt Stefan Strandbergs skade er ikke landslagssjef Ståle Solbakkens eneste hodebry i forsvar før Nations League-avgjørelsen denne måneden.

FØLGER MED: Landslagssjef Ståle Solbakken ser på Stefan Strandberg under en trening i Tyrkia i fjor høst.

Mandag presenterte Solbakken troppen til de siste gruppekampene mot Slovenia og Serbia, og valgene falt stort sett på lojale soldater blant keeperne og i forsvar:

Det inkluderer en klubbløs Ørjan Håskjold Nyland, skadeutsatte Stefan Strandberg og kamprustne innslag som Kristoffer Ajer (operert i sommer) og Leo Østigård. I tillegg løftes Omar Elabdellaoui, også han klubbløs, inn i troppen.

– Det er ikke noe fremmed problemstilling for oss. Vi skal være glade for at samlingen ikke var 1. september. Det er langt fra ideelt, men ikke krise heller, vurderer Solbakken om helhetsbildet på keeperplass og i forsvar – og viser til at Stefan Strandberg kom til samlingen i juni uten å ha spilt på et halvt år.

Fakta Så mye har Norges målvakter og forsvarsspillere spilt denne sesongen Slik er spilletiden i inneværende sesong for de landslagsuttatte keeperne og forsvarsspillerne: André Hansen (6) Spilt 23 av 25 Rosenborg-kamper (alle fra start) i serie og cup i år Sten Grytebust (0) Spilt 23 av 25 Aalesund-kamper (alle fra start) i serie og cup i år Ørjan Håskjold Nyland (10) Klubbløs – ikke spilt siden landskampene i juni Marcus Holmgren Pedersen (13) Spilt 7 av 7 Feyenoord-kamper (6 fra start) i Æresdivisjonen og Europa League Julian Ryerson (10) Spilt 8 av 8 Union Berlin-kamper (6 fra start) i Bundesliga, cup og Europa League Omar Elabdellaoui (0) Spilte 0 av 4 Galatasaray-kamper i Süper Lig før kontrakten ble avsluttet 1. september Stefan Strandberg (14) Spilt 4 av 6 Vålerenga-kamper i Eliteserien siden han ble klar 4. august Andreas Hanche-Olsen (11) Spilt 10 av 12 Gent-kamper (6 fra start) i serie, cup og Europa Kristoffer Ajer (7) Spilt 0 av 7 Brentford-kamper i Premier League og ligacupen Leo Østigård (5) Spilt 1 av 7 Napoli-kamper (den ene fra start) i Serie A og Champions League Stian Gregersen (5) Spilt 7 av 8 Bordeaux-kamper (alle fra start) i Ligue 2 Birger Meling (15) Spilt 5 av 8 Rennes-kamper (2 fra start) i Ligue 1 og Europa League Fredrik Bjørkan (6) Spilt 1 av 3 Feyenoord-kamper (den ene fra start) i Æresdivisjonen og Europa League siden overgangen 29. august. Spilte 0 av 5 Hertha Berlin-kamper mellom sesongstart og klubbskiftet Tallet i parentes angir antall landskamper spilt under Ståle Solbakkens ledelse (totalt 18 kamper) Vis mer

Foreløpig har ingen i Vålerenga kommet med oppdatert informasjon etter at Stefan Strandberg måtte forlate kunstgresset i Kristiansund etter 57 minutter i søndagens eliteseriekamp.

– Vi tror at Stefan er klar. Det var en slags hamstring-greie, men testene han gjorde i går var positive, opplyser Solbakken om forsvarssjefen. Like positiv er han ikke rundt sin mest brukte keeper etter snart to hele år som norsk landslagstrener.

– Nyland skal trene med Lillestrøm, men vi er ikke happy med at han ikke har kommet seg inn i en klubb, sier Solbakken om burvokteren som før ferien hadde en korttidskontrakt med Reading i Championship.

På den positive siden er den faste høyrebacken Marcus Holmgren Pedersen og utfordrer Julian Ryerson faste på hvert sitt topplag i Nederland og Tyskland. På motsatt back er Birger Meling inn og ut av Rennes-laget i Frankrike, mens Fredrik Bjørkan er fersk lagkamerat med nettopp Holmgren Pedersen i Feyenoord.

– Meling skulle hatt mer, men er iallfall på gang. Bjørkan har 67 minutter for Feyenoord, men vi håper på han fyller på litt mer med ligakamp, sier Solbakken om venstresiden i forsvaret.

PS! Av dem som ikke kom med, har midtstopper Marius Lode spilt tre av tre mulige kamper etter hjemkomsten til Bodø/Glimt, mens Jonas Svensson er fast hos tyrkiske Adana Demirspor. Mens keeper Rune Almenning Jarstein er på vei ut av Hertha Berlin. Han har ikke spilt fotballkamper siden Solbakkens første samling for Norge, tilbake i mars 2021.

PS 2! Rosenborgs omskolerte stopper Markus Henriksen kom heller ikke med denne gangen: