Ola Brynhildsen på vei til dansk fotball

Moldes Ola Brynhildsen (24) skal være på vei til dansk fotball.

Publisert: 01.09.2023 11:48 Oppdatert: 01.09.2023 12:28

Det er Romsdals Budstikke som melder dette.

Klubben skal være Midtjylland, som ligger på en skuffende 6. plass etter seks kamper av sesongen.

Angrepsspilleren er ikke til stede på fredagens Molde-trening på Aker stadion, melder Romsdals Budstikke

Molde-trener Erling Moe bekrefter at Brynhildsen er på vei til Danmark.

– Det var vel i utgangspunktet planlagt. Han har gjort en god jobb i tiden her hos oss. Han har vært med på Europa. Han har bidratt til at vi har vunnet ting. Trist å se gode gutter forlate oss, men selvfølgelig drar han med et klapp på skulda for en vel utført jobb i Molde, sier han til en TV 2.

Direktør Øystein Neerland bekrefter overfor avisen at Brynhildsen kan havne i dansk fotball.

Norsk TV 2 hevder at overgangen har en totalverdi på rundt 40 mill. norske kroner. Danske BT oppgir tallet til 26 mill. norske kroner.

Midtjylland henter også Mads Bech Sørensen fra Brentford.