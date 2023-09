The Athletic: Liverpool avslo milliardbud på Salah

Liverpool skal ha avslått et gigantisk bud på Mohamed Salah fra Saudi-Arabia, skriver The Athletic.

Publisert: 01.09.2023 13:37 Oppdatert: 01.09.2023 13:57

Budet skal ha vært på mer enn 1,3 milliarder kroner, pluss bonuser, ifølge The Athletic-journalisten David Ornstein på X/Twitter.

– Liverpool avviste et verbalt bud verdt mer enn 100 millioner pund + betydelige bonuser fra Saudi Pro League for å signere Mohamed Salah for Al Ittihad, skriver den troverdige journalisten.

Al Ittihad holder til i Jeddah og hara allerede spillere som N'Golo Kanté, Karim Benzema, Fabinho og Jota i troppen.

Ifølge Ornstein skal budet ha kommet direkte til Liverpool-direktør Mike Gordon. Han skal ha avslått budet uten videre. Journalisten tror ikke Al Ittihad har gitt opp å hente egypteren.