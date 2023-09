Guardiola åpner for ny Bobb-«milepæl»: – Han må være seg selv

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola fortsetter å antyde at flere spillere kommer til å bli hvilt i ligacupkampen mot Newcastle onsdag. Det åpner opp en sjelden sjanse for Manchester Citys norske kantspiller.

Publisert: 27.09.2023 09:46

– Hva er sjansen for at vi får se Oscar Bobb fra start onsdag?

– Han har en sjanse, sier Guardiola til VG på tirsdagens pressekonferanse dagen før oppgjøret mot Newcastle.

Han hadde akkurat brukt noe tid på å snakke om både skade- og belastningssituasjonen på spillerne sine.

Han liker det dårlig og gjentok også at enkelte, som spiller både for klubb- og landslag, er «utslitte». City-manageren vil gi dem som ikke har spilt mye sjansen.

Dermed er sjansen større enn noen gang denne sesongen for Bobb.

20-åringen har enn så lenge vært innbytter i enkelte kamper for Englands beste lag.

Men han har også nådd noen personlige milepæler, som å debutere i Premier League og Champions League, en periode Bobb overfor VG kalte «syke uker» og tilliten han har fått «en stor ære».

– Hva forventer du når han kanskje får sjansen fra start? spør VG.

– Han må være seg selv. Vi kjenner ham. Det spiller ingen rolle hvordan han presterer. Han må bare være seg selv så mye som mulig, sier Guardiola.

Det er også faktisk en reell sjanse for at hele Citys kapteinsteam står over kampen.

Kevin De Bruyne, Bernardo Silva er ute med skader, Rodri med karantene, mens Kyle Walker og Rúben Dias spares.

– Alle fem er trolig ute. Vi finner en annen. Jeg vet ikke hvem. Men vi finner en, sier manageren.

Fakta VG informerer: Også Jack Grealish og Mateo Mateo Kovačić, begge nylig tilbake fra skade, kommer til å få en rolle i Newcastle-kampen. Guardiola er enn så lenge usikker på om det blir fra start eller fra benken i andreomgang. Vis mer

Utover det fikk Guardiola en rekke spørsmål om betydningen av ligacupen. Av stort sett alle toppklubbene ansett å være minst prestisjefull av trofeene de kjemper om.

Guardiola levnet ikke turneringen mye ære da han holdt pressekonferanse etter seieren mot Nottingham Forest sist helg.

Han uttalte at «han ikke kom til å kaste bort én prosent energi på ligacupen», at akademispillerne kanskje fikk prøve seg, og fleipet til og med at han kunne spille noen minutter selv.

For å understreke poenget sitt.

Men tirsdag var tonen en helt annen.

– Dette er en turnering som er perfekt for dem som ikke har spilt regelmessig, så vi får til et sterkt lag. Men vi har mange skader og spillere som har spilte mye. De må hvile.

– Onsdagen (kampen mot Newcastle) er viktig, men Wolverhampton, RB Leipzig og Arsenal (Citys tre siste kamper før neste landslagspause) er mer viktig. Vi prøver å stable på plass en god startellever, sier Guardiola, som senere sa følgende:

Han har også lagt fra seg tanken på å gi akademispillere sjansen i kamptroppen mot Newcastle. Det gjør Guardiola etter samtaler med trenerteamet til andrelaget.

– Det er ikke bare å hente opp en akademispiller og sette ham inn her. De trenger litt tid til å modnes, sier han.

