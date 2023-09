Graham Hansen om Gullballen-vrakingen: – Jeg er ikke den som stikker meg mest frem

ULLEVAAL STADION (VG) Caroline Graham Hansen (27) er inne igjen i kapteinsteamet til det norske landslaget, men ute i kampen om Gullballen.

Publisert: 20.09.2023 18:14

For Graham Hansen var ikke på listen da navnene til de 30 nominerte til Ballon d'Or ble presentert. Det til tross for at hun herjet på våren, med seier i Champions League-finalen for Barcelona og blant annet to scoringer i semifinalen på veien dit.

– Det er vel ingen overraskelse. Jeg er ikke den som stikker meg mest frem når det kommer til slike kåringer. Det går veldig bra. Jeg spiller på verdens beste lag, vant Champions League og kom på årets lag. Jeg lever godt med det, sier Graham Hansen om utelatelsen.

Chelsea-proffen Guro Reiten er eneste norske blant de 30 navnene.

– Føler du at må stikke deg frem for å få en nominasjon?

– Jeg tror det alltid har vært en del av gamet og fortsatt er det. Jeg liker å gjøre ting på min måte, så tar jeg med meg det som eventuelt kommer med det, svarer 27-åringen på VGs spørsmål.

– Blir det ikke feil hvis ikke fotballen snakker for seg?

– Jeg må kanskje spille bedre hvis jeg skal gjøre det på min måte. Det er ikke så viktig for meg å være en del av de kåringene, det er ikke det som gir deg meritter og gir laget titler, sier Graham Hansen.

Fakta Her er alle de nominerte til Gullballen: Lena Oberdorf (Wolfsburg)

Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

Alba Redondo (Levante)

Rachel Daly (Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Barcelona)

Olga Carmona (Real Madrid)

Georgia Stanway (Bayern München)

Amanda Ilestedt (Arsenal)

Haysel Raso (Real Madrid

Sophia Smith (Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Millie Bright (Chelsea)

Daphne van Domselaar (Aston Villa)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Ewa Pajor (Wolfsburg)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Alexandra Popp (Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Jill Roord (Manchester City)

Katie McCabe (Arsenal)

Kadidiatou Diani (PSG)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Sam Kerr (Chelsea)

Debinha (Kansas City)

Guro Reiten (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Mapi Leon (Barcelona)

Wendie Renard (Lyon)

Asisat Oshoala (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City) Vis mer

Graham Hansen møtte pressen 45 minutter etter at NFF hadde opplyst at hun skulle dukke opp. I forkant hadde Aftenposten meldt at hun får tilbake sin visekapteinsrolle på landslaget. Den mistet hun under den nylig avsatte landslagssjefen Hege Riise.

Under midlertidig landslagssjef Leif Gunnar Smerud fortsetter Maren Mjelde som kaptein, mens Guro Reiten og Ada Hegerberg også er visekapteiner.

– Uansett om jeg er på kapteinsteamet eller ikke, så kommer jeg til å bidra. Det er ikke så viktig for meg, det viktigste er at det fungerer, sier Graham Hansen.

– Det var aldri noe tvil. Hun har et godt fotballhode. Hun er en veldig fin type å ha i et kapteinsteam, sier Leif Gunnar Smerud.

MIDLERTIDIG SJEF: Leif Gunnar Smerud, her under onsdagens pressetreff. Vis mer

Herrenes tidligere U21-landslagstrener skal styre Norge frem til de har funnet en permanent løsning. Smerud hadde samme jobb en periode i 2016, mens i 2009 var han assistent.

– Smerud har gjort et veldig bra førsteinntrykk. Vi har hatt fine økter. Han har vært veldig tydelig på hva han ønsker og det virker som at gruppen har respondert bra på det, sier Graham Hansen.

Dette er den første landslagssamlingen siden sommerens VM. Mesterskapet var svært turbulent for Norges del, der de sportslig sett røk ut i åttedelsfinalen mot Japan.

TILBAKE I AKSJON: Norge møter Østerrike førstkommende fredag i Nations League. Deretter venter en bortekamp mot Portugal på tirsdag. Vis mer

Før den tid kom Graham Hansen med en utblåsning mot landslagsledelsen etter å ha blitt vraket mot Sveits, kamp nummer to i gruppespillet. Dagen derpå la hun seg flat.

Nå ønsker hun ikke å dvele for mye rundt fortiden.

– Nå har vi nye trenere og vi går videre. Det som har skjedd har skjedd. Man går videre i livet, det er en fin ting at man ikke trenger å dvele ved det som har skjedd, sier Graham Hansen.

Norges Fotballforbund (NFF) gjennomførte en større evaluering etter VM. Det resulterte i avgangen til Hege Riise og assistent Monica Knudsen. Begge har gått over til en annen stilling i NFF.

Underveis i VM meldte NRK at deler av landslagstroppen før Riise-ansettelsen ønsket at Martin Sjögrens erstatter skulle rekrutteres utenfor NFF-systemet. I stedet kom Hege Riise inn fra jobben som J19-landslagstrener.

– Ønsker du nå at den neste treneren skal komme utenfor NFF-systemet?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har fokus på det vi skal gjøre sammen inn mot jul. Det er eneste fokus vi har. Så langt har det vært veldig bra. Vi har fått beskjed om at vi ikke har noe å gjøre med ansettelser og de som kommer og går. Sånn sett spiller det ingen stor rolle hva vi mener, sier Graham Hansen.

Den neste uken skal Norge ut i to Nations League-kamper. Først kommer Østerrike på besøk fredag kveld. Deretter venter en bortekamp mot Portugal tirsdag.