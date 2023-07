Saudi-Arabia har leid inn rettighetsgigant – lunken interesse i Norge

Den saudiarabiske ligaen har leid inn gigantselskapet IMG for å selge rettighetene til de to kommende sesongene. Du får imidlertid neppe se Cristiano Ronaldo i Al-Nassr-drakt på norske skjermer med det første.

VIL SELGES GLOBALT: Den saudiarabiske ligaen vil få Cristiano Ronaldo og de andre stjernene i ligaen tilgjengelig globalt. Vis mer

Den saudiarabiske ligaen har hentet stjerne på stjerne i for store pengesummer denne sommeren. Nå ønsker de å gjøre ligaen global og selge rettighetene for de to neste sesongene.

Ifølge The Athletic har Saudi Pro League engasjert IMG IMGIMG står for International Management Group og er et amerikansk sports-, event-, medie-, talent- og fashionselskap som opererer i over 30 land. for å gjøre det. IMG har vært en viktig bidragsyter til den enorme kommersielle veksten Premier League har oppnådd utenfor Storbritannia de siste 30 årene.

– Det veldig forståelig at de ønsker å komme seg inn på redaksjonelle TV-kanaler. Det har vært ekstremt viktig for å bygge den sterke merkevaren Premier League, sier medieekspert i Gimcom, Lasse Gimnes, til VG.

Han forteller at dette er det naturlige steget for Saudi-Arabia nå, og han skjønner hvorfor IMG er koblet på.

– De har vært store i mange, mange år, sier Gimnes.

Da Ronaldo ble Al-Nassr-spiller i vinter, solgte IMG korttidsavtaler for forrige sesong til land som England, Nigeria, Australia, Brasil, Italia og Frankrike. Men de kan se langt etter å selge rettighetene til Norge.

– Vi har ingen planer, hverken på kort eller lang sikt, om å satse på Saudi Pro League, skriver sportssjef i TV 2, Vegard Jansen Hagen, i en SMS til VG.

Tonen er den samme hos de andre mediehusene.

STORSIGNERING FOR SAUDI-ARABIA: Karim Benzema er Al Ittihad sin nye stjernespiss.

– Vi følger med på utviklingen, men akkurat nå er det ikke noe som er aktuelt for oss, sier rettighetssjef i VG, Aslan Farshchian.

– Vi er alltid på jakt etter premium-rettigheter, og det som kan gjøre vår portefølje interessant for våre seere. Saudi Pro League er per nå ikke en premium-rettighet, og da er nok vår posisjon rundt dette relativt lett å få øye på, skriver sportssjef i Viaplay, Kristian Oma, i en SMS til VG.

Fakta Stjerner til Saudi-Arabia Dette er de største navnene som foreløpig er klare for spill i Saudi-Arabia, i tillegg til 38 år gamle Cristiano Ronaldo: 35 år gamle Karim Benzema (fra Real Madrid)

32 år gamle N’Golo Kanté, 32 år gamle Kalidou Koulibaly og 31 år gamle Édouard Mendy (alle fra Chelsea)

26 år gamle Ruben Neves (fra Wolverhampton)

Liverpool-legenden Steven Gerrard (43) skal trene Al-Ettifaq Vis mer

NRK utelukker også å kjøpe rettighetene, mens Discovery ikke kommenterer rettigheter de er interessert i eller vurderer.

Mediehusene får støtte av Viaplays fotballekspert Petter Veland i at ligaen nå ikke er interessant nok, til tross for at flere store stjerner har dratt dit.

– Jeg ser på meg selv som relativt fotballinteressert, men det skal mye til for at en kamp mellom Al Ittihad og Al Shabaab skal få meg til å velge vekk topp fem-ligaene, sier Veland til VG.

Med stjerner som Ronaldo og Karim Benzema følger det også store følgeskarer av supportere. En supporterkultur som er litt i endring.

– Det er vel ganske mye som tyder på at fotballsupportere i dag er mye mer trofaste til enkeltspillere enn lag. Men jeg er usikker på hvor mange som setter seg ned i beste saudiarabiske sendetid for å se disse kampene, sier Veland.

Han får støtte av Gimnes og Farshchian.

– Et godt eksempel på det er PSG, hvor det til tross for verdens mest stjernespekkede angrepstrio i Neymar, Mbappé og Messi, har vært ganske begrenset interesse for å se deres hjemlige kamper, påpeker Farshchian.

– Folk blir mye mer opptatt av profilene. Jeg tror det er mange som er store fans av Haaland uten å ha sett ham i to ganger 45 minutter. Men de får med seg høydepunktene i andre kanaler, som sosiale medier og vg.no. Det å kjøpe abonnement til en hel liga er noe helt annet, sier Gimnes.

Medieeksperten tror Saudi-Arabia vil prøve å selge rettighetene veldig billig, for å gjøre dem mer attraktive. Han tror likevel det vil ta lang tid før ligaen vil sette fotavtrykk på rettighetsmarkedet.

– Hvilke ligaer bør føle seg truet av Saudi Pro League på rettighetsfronten?

– Jeg tror ingen bør føle seg truet. Jeg tror veldig mange land vil si nei av politiske årsaker og ikke engang vurdere det markedsmessig eller det kommersielle, avslutter Gimnes.