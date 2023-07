Medier: Gulliksen på vei til Glimt

Bodø/Glimt nærmer seg et kjøp av Godset-juvelen Tobias Gulliksen (19). Det melder Drammens Tidende og Nettavisen.

GLIMT NESTE? Tobias Gulliksen, her etter 2–0-seieren mot Bodø/Glimt på Marienlyst stadion i slutten av juni.

06.07.2023 10:13 Oppdatert 06.07.2023 10:32

Avisen skriver at Strømsgodset og Bodø/Glimt nærmer seg enighet om en overgang som skal ha en totalpakke på i underkant av 30 millioner kroner. Nettavisen melder også om interessen til Glimt, og skriver at de har lagt inn et bud på over 20 millioner kroner.

Drammens Tidende erfarer at flere andre klubber, blant annet i Belgia, skal ha vist interesse for Gulliksen.

19-åringen har startet samtlige kamper for Godset i Eliteserien denne sesongen. For halvannen uke siden var han med å påføre Bodø/Glimt sesongens første tap, da han chippet inn 2–0 på overtid.