Guardiola avfeier Haaland-bekymring: – Det er i DNA-et hans

Erling Braut Haaland (22) bøtter inn mål for Manchester City. Likevel stiller britisk presse spørsmål ved en del av nordmannens spill.

INSTRUKSJONER: Pep Guardiola kalte flere ganger til seg Erling Braut Haaland for å forklare hva han ønsket fra ham i 1–0-seieren mot Chelsea i forrige uke.

11.01.2023 13:49 Oppdatert 11.01.2023 14:06

Med 21 mål på 16 kamper skulle man tro at det var lite å sette fingeren på rundt spillet til Erling Braut Haaland.

Men før onsdagens ligacupkvartfinale mot Southampton ble Pep Guardiola spurt om det er vanskeligere for laget å presse høyt for å få tak i ballen med nordmannen på banen.

Det ble blankt avvist av Manchester City-manageren.

– Vi har gjort det med ham mange ganger. Han kan gjøre det. Som du sier så viste han det i Salzburg under Jesse Marsch (nå manager i Leeds). Med den kroppen Erling har, så høy som han er (195,2 cm), så er det vanskeligere for ham enn for eksempel Bernardo Silva (173 cm) eller Julián Álvarez (170 cm), sier Guardiola.

– Men med kulturen han har i bagasjen fra Red Bull Salzburg, så ligger det i DNA-et hans.

I en The Guardian-artikkel forrige uke fikk Erling Braut Haaland kritikk for presspillet sitt i førsteomgangen mot Chelsea i Premier League forrige uke.

Avisen skriver blant annet at City så «merkelig passive» ut. «De presset ikke», skriver The Guardian.

Etter pausen gjorde Guardiola noen forandringer som endret kampen. «Det virket. Plutselig var de overalt. De presset høyt og vant ballen tilbake hele tiden.» skriver avisen. Guardiola forklarer problemstillingen slik:

– Haaland kan ikke presse hele backfireren, så han må gjøre en bevegelse og vente på støtte fra de andre. Han har gjort det og kan gjøre det, ellers er vi i trøbbel.

Også i Viaplays studio la de merke til hvordan Manchester City gikk rett i strupen på Chelsea etter pause:

Allerede tidlig i sesongen tok statistikktjenesten Opta «et oppgjør» med teorien om at Erling Braut Haaland ikke springer nok i toppresset.

Tallene viste at nordmannen var blant de som presset aller mest på siste tredjedel:

Mens nordmannen spilte hele kampen i 1–0-seieren mot Chelsea i forrige uke, ble han sittende hele kampen på benken i 4–0-seieren mot samme lag i FA-cupen i helgen.

Nå venter Southampton i ligacupkvartfinalen onsdag, før Manchester United er motstander på Old Trafford i Premier League på lørdag.

Pep Guardiola har allerde varslet at han har lumske planer for storoppgjøret.

– Jeg håper å stille mot United med gjennomsnittlig antall minutter i beina på spillerne fordi jeg har et par ideer og tanker – noen helt latterlige – mot United, sier Guardiola dagen før møtet med Southampton.