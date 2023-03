Spansk TV-kanal «spionerte» på Norges trening: – Ikke akseptabelt

MARBELLA (VG) Mens den norske pressen ble «kastet ut» etter et kvarter, var spanske medier kreative i sin dekning av det norske landslaget.

PÅ TRENING: Ståle Solbakken ledet tirsdagens trening.







22.03.2023

Den spanske TV-kanalen Movistar Plus tok seg nemlig friheter da de stilte seg i åskammen og filmet det norske landslagets økt tirsdag.

– Det er vanskelig å holde treningene her helt skjult. Vi er glade for at vi har et godt tillitsforhold til norsk media, sier presseansvarlig Morten Morisbak Skjønsberg til VG.

Det avsidesliggende treningsanlegget er nemlig omringet av åser og fjellskrenter, hvilket gjør det tilnærmet umulig å stenge treningen fullstendig.

Flere landslagsprofiler reagerer likevel på at spanske medier ikke respekterer at treningen er stengt.

– Det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Det er ikke noe man skal ha når man prøver å ha det lukket og forbereder seg til en viktig kamp for begge lag. Men vi lever med det og gjør vel våre ting for å holde det skjult, sier Sander Berge til TV 2, som omtalte saken først.

UTFORDRENDE: Landslagets treningsfelt er omgitt av åser og fjellsider som gjør det enkelt å spionere på øvelsene som landslaget gjør i forberedelsene.

Marcus Holmgren Pedersen omtaler det som «sleipt» overfor kanalen, mens Morten Thorsby mener «det er vanlig» – og forteller at de i Italia måtte sende vakter opp i åsene for å få bukt med problematikken.

– Vi får sende Geir Ellefsen opp i åsen hvis det fortsetter, ler Skjønsberg.

Landslagssjefen tar det med ro, men utelukker ikke at det kan ha betydning for det sportslige resultatet at spanjolene får innsyn i den norske taktikken.

– Det må vi leve med. Det viser i hvert fall at de har litt respekt for oss, sier Ståle Solbakken.

VG har sendt en e-post til Movistar Plus, men har foreløpig ikke fått svar.