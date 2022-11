Økonomisk presset Kristiansund rykker ned: – Møter motgang for første gang i klubbens historie

Til tross for at Kristiansund er i rød sone og skal spille i Obosligaen i 2023, har klubben estimert et voksent budsjett for neste sesong. Daglig leder er ikke bekymret for klubbens økonomi.

EVENTYRET OVER: Etter seks sesonger i Eliteserien må daglig leder Kjetil Thorsen (til venstre), assistenttrener Sander Håskjold Nyland og hovedtrener Christian Michelsen innse at nedrykket er et faktum

14 minutter siden

Etter et vanvittig overtidsdrama arrow-outward-link i Sandefjord, holdt ikke Kristiansunds 1–1-resultat hjemme mot Jerv. KBK fulgte Jerv og rykket ned til Obosligaen.

Etter seks sesonger på øverste nivå i Norge, er Eliteserie-eventyret over for klubben - for denne gang.

– Nedrykket betyr at vi møter motgang for første gang i klubbens historie, slår KBKs daglige leder Kjetil Thorsen fast overfor VG.

Thorsen er stolt av det KBK har fått til i Eliteserien.

– Vi har bygd en klubb som hele regionen står veldig samlet rundt, og vi har skapt en enorm fotballinteresse på hele Nordmøre som vi skal ta med oss videre, sier han.

– Det har blitt skapt en toppidrettskultur som ikke har vært her tidligere, legger han til.

Hovedtrener Christian Michelsen tok til tårene etter kampslutt mot Jerv.

– Man synes så synd på alle som er til stede her i dag. Spillere, det fantastiske publikumet, trenere og støtteapparat. Jeg klarer ikke si noe mer. Det er så tungt nå, sa KBK-treneren til rettighetshaver Discovery.

FORTVILTE: Kristiansund-trener Christian Michelsen var preget etter at nedrykket ble et faktum.

– Hva gjør de nå? Der er det vanskeligheter med økonomien også. Uff, uff, uff, KBK, sa Discovery-ekspert Vegard Hansen under programmet «Fotball direkte» søndag.

Til tross for at Kristiansund har gått med økonomiske underskudd de siste årene, og at klubben er i rød sone, er ikke KBKs daglige leder bekymret for fremtiden.

– Vi kommer til å være meget konkurransedyktige også neste år. Vi har hatt standhaftige samarbeidspartnere og har allerede solgt sesongkort for fem millioner til 2023, forteller Thorsen og gleder seg også over neste års medieavtale:

– Avtalen sørger for at det blir enda mer penger til klubbene, i tillegg til at prestasjonene våre fra Eliteserien teller med i potten slik at vi får litt ekstra der.

STOLT: Kjetil Thorsen er imponert over det klubben har fått til i Eliteserien.

Thorsen hevder at en sesong i Obosligaen ikke medfører store negative konsekvenser for KBK.

– Vi har en tiltaksplan som skal ta oss ut av rød sone, men det er klart at vi vil ha et konkurransedyktig budsjett selv om vi ikke er i Eliteserien, sier han.

KBK-lederen anslår at klubben vil ha et budsjett på minst 50 millioner kroner neste sesong.

– Det er absolutt fortsatt optimisme i Kristiansund, til tross for nedrykket. Vi har jo visst lenge at det var en viss sjanse for at vi skulle rykke ned, så vi som leder klubben har kunnet hatt to tanker i hodet samtidig.