Børven vrakes igjen i derbyet: − Har ikke fungert

VALLE (VG) Torgeir Børven (31) innrømmer at det ikke har klaffet etter comebacket i Vålerenga. Nå er han også ute av laget til trener Dag-Eilev Fagermo (56).

UTE AV ELLEVEREN: Torgeir Børven starter etter alt å dømme på benken mot Lillestrøm mandag.

01.05.2023 07:38

Spissen vendte hjem til norsk fotball i fjor sommer etter to år i tyrkisk eliteserie og ble gjenforent med Fagermo.

Børven bøttet inn mål med Fagermo som trener i Odd i to perioder - senest i 2019.

Da ble han toppscorer i Eliteserien med hele 21 mål på 30 kamper.

Hittil i sin andre VIF-periode står han med 5 mål på 16 kamper. Ingen av målene har kommet i årets sesong.

SELVKRITISK: Vålerengas Torgeir Børven dagen før derbyet mot erkerival Lillestrøm.

Mot gamleklubben Brann sist lørdag ble 31-åringen henvist til benken etter å ha startet de to første kampene mot Aalesund og Sarpsborg 08.

Vålerenga skriver på sine nettsider at mye tyder på at 20 år gamle Seedy Jatta igjen starter på topp for VIF når erkerival Lillestrøm tas imot på hjemmebane mandag.

− Jeg får ikke gjort så mye med det nå. Jeg får bare være klar til å komme inn, sier Torgeir Børven til VG dagen før Norges heteste lokaloppgjør og «Europas jevneste derby».

− Vi er to forskjellige spisstyper og det er greit å ha alternativer å bytte på etter hvilke kampbilder som kommer. Det er nok en fordel i det store bildet selv om begge har lyst til å starte 30 av 30 kamper.

Børven scoret sitt første mål etter returen i kongeblå drakt i fjorårets derbyoppgjør på Valle, som VIF gikk seirende ut av:

− Hvordan begrunner trener Fagermo avgjørelsen om å starte med Jatta?

− Det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med ham.

Dag-Eilev Fagermo var ikke til stede på treningsfeltet på Valle søndag. Vålerenga-sjefen pleier heller ikke å lede øktene dagen før kampdag.

Øystese-gutten som har fortid i både Odd, Brann og Rosenborg mener at det meste er som før med treneren han gjorde stor suksess med i Odd. Samtidig vedgår han at det ikke har fungert som planlagt på banen til nå.

− Fungerer samarbeidet med Fagermo like bra som før?

− Ja da. Fagermo er nå Fagermo.

− Hva legger du i det?

− Han har ikke forandret seg, han. Det er ikke noe som er ulikt der enn det som har vært tidligere.

− Ønsker han å bruke deg på samme måte som tidligere?

− Ja. Det er vel målet til begge to, men det har ikke fungert i praksis – helt ennå. Så det er litt å jobbe med.

− Hvorfor har det ikke fungert, slik du ser det?

− Det er det flere grunner til som vi tar på kontoret, ikke i avisene. Selvfølgelig håper jeg det blir bedre etter hvert.

31-åringen presiserer at han er i god form og at kroppen aldri har vært bedre. Han står også med 79 eliteseriescoringer totalt og legger ikke skjul på hva som er målet.

− Jeg må jo runde hundre før jeg gir meg. Det må jeg. Det er et mål og er en av grunnene til at jeg reiste hjem igjen tidligere enn det jeg kunne ha gjort.