Saudisk VM-helt fløyet til Tyskland på ordre fra kronprinsen

Yasser Al Shahrani (30) ble liggende bevisstløs med store skader i bragden mot Argentina. Etterpå skal Mohammed bin Salman (37) ha beordret at 30-åringen ble fraktet i privatfly til Tyskland for operasjon.

KOLLISJONEN: Med voldsom kraft traff keeper Mohammed Alowais lagkamerat Yasser Al Shahrani på overtid mot Argentina.

23. nov. 2022 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

Yasser Al Shahrani overrasket stort mot Argentina. Sammen med lagkameratene bidro venstrebacken til oljenasjonens største idrettskveld noensinne og et av VM-historiens mest sensasjonelle resultat.

Mens laget kjempet for å beholde 2–1-ledelsen, kom keeper Mohammed Alowais hoppende inn i en duell hvor også Al Shahrani befant seg og traff lagkameraten med et knee i ansiktet.

Umiddelbart veivet keeper Alowais med armene mot det medisinske personellet på benken, før han satte seg ned på gresset i ren fortvilelse.

SKADET: Yasser Al Shahrani ble liggende bevisstløs under oppgjøret mot Argentina i Qatar tirsdag ettermiddag.

Al Shahrani ble liggende bevisstløs, før han etter hvert kom til hektene og viste to tomler opp til publikum. Da ble mange beroliget, men ifølge Gulf Today har 30-åringen store skader.

«Etter røntgenundersøkelser ble det funnet ut at Al Shahrani har brudd i kjeven og på venstresiden av ansiktet, og at han raskt trenger kirurgisk inngrep på grunn av interne blødninger» skriver avisen.

PÅ BÅRE: Helsepersonell bar Al Shahrani bort etter skaden på Lusail Iconic Stadium i Qatar.

Undersøkelsen skal ha fått landets omstridte kronprins, Mohammed bin Salman, til å ta grep.

«Mohammed Bin Salman, kronprinsen av Saudi-Arabia, ga instrukser om at Yasser ble overført til Tyskland i et privatfly for behandling, etter skaden på overtid mot Argentina.» rapporterer Gulf Today.

Kronprins Mohammed bin Salman skal også ha beordret en nasjonal fridag etter seieren mot Argentina. Lagets neste kamp er mot Polen på lørdag.