Horneland om Larsen: – Han er god, så jeg var forbannet da han dro

Dansken er i byen for å bli Brann-spiller for andre gang. Det gjør godt for sjefen på Stadion.

Her er han

25.01.2023 09:54 Oppdatert 25.01.2023 12:12

Japhet Sery Larsen kom med morgenflyet fra København. SAS-ruten SK2862 tok bakken på Flesland like før halv ti og ut i ankomsthallen kom Branns nygamle spiller.

– Nå er jeg i hvert fall her, sier Larsen på Flesland.

