Rosenborg endret strategi og fant gull – nå gir Rekdal klar beskjed

MASPALOMAS (VG) Med et mål om å finne «skjulte skatter» tok Rosenborg grep. Nå er RBK-ledelsen tydelige på ingenting skal endres til tross for gigantsalget av Casper Tengstedt (22).

DETALJSTYRT: Kjetil Rekdal bruker Gran Canaria-leiren til å finpusse på Rosenborg-prosjektet.

23.01.2023 12:03

– Vi vet hva vil hva, hva som finnes og hva som passer inn i økonomien. Det blir ingen kjøpefest. Vi vet hvilket nivå vi vil holde oss på for å fortsette som vi har gjort de siste årene, sier Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin til VG.

De siste to årene har det nemlig vært et skifte i Rosenborgs strategi når det gjelder speiding, kjøp og salg av spillere.

– Vi har lagt om strukturen og hvordan vi jobber, bekrefter Dorsin.

Flere involverte i «scoutingen», mer dataanalyse og ukentlig rapportering er noen av stikkordene når det gjelder Rosenborgs nye retning.

Dorsin beskriver det som «korte linjer» mellom trenere og sportssjef, og en mer detaljert jobb hvor de følger overgangsmålene over lengre tid – både i spill, statistisk og mentalt.

– Tidligere har det vært en sportssjef og en sjefsspeider, men nå har vi lagt om litt. Det handler både om å utvikle folk i klubben, men også kvaliteten og databasene vi har. Det handler om å optimalisere det sammen med spillestilen og filosofien vi har, og hvordan vi vil at våre Rosenborg-spillere skal se ut, sier Dorsin.

Den nye retningen ga fullklaff i fjor sommer da Rosenborg fikk fingrene i mannen som har blitt omtalt som «gullkalven» av hovedtrener Kjetil Rekdal.

Nylig ble dansken solgt for om lag hundre millioner kroner – kun et halvt år etter at han ble kjøpt fra danske Horsens. Men til tross for at Rosenborg har fylt opp lommeboken, blir det ikke aktuelt å kaste om seg med penger.

– Man må gå på de hyllene man kan gå på. Når man leser om 30 millioner i overgangssum, så er det noe Rosenborg kanskje kunne gjort i storhetstiden sin da man var nummer én, dominant og hadde masse millioner på bok, sier Kjetil Rekdal til VG.

forrige







fullskjerm neste Kjetil Rekdal instruerer spillerne på treningsfeltet. 1 av 3 Foto: Eirik Grønning, Rosenborg

Han tar forbehold om at summene som har blitt nevnt i media faktisk stemmer, men etter det VG kjenner til – og TV 2 omtalte først – er det summer på minst 30 millioner kroner som må til om Molde skal kjøpe Veton Berisha (28) fra Hammarby.

– Alle vet coronaen og noen år uten Europa har gjort at den økonomiske situasjonen er annerledes. Det er ingen fare på ferde. Rosenborg er fortsatt en stor klubb og har et stort sportslig budsjett, men handlefriheten har redusert seg, sier Rekdal – og fortsetter:

– Den har blitt litt bedre av at vi solgte Casper. Det gir oss god økonomisk trygghet i tiden som kommer, men det vil ikke endre tankegangen vår og hvordan vi ønsker å drive dette videre. Vi vil ha en ung stall med trenbare spillere med mulighet for å utvikle seg.

COACHING: Kjetil Rekdal forteller hva han ønsker av Ulrik Yttergård Jenssen.

Rekdal tar igjen forbehold og sier han har lært seg «å aldri si aldri i fotball», men det er per dags dato ingen plan om å hente dyre, etablerte stjerner for å erstatte «gullkalven».

Dorsin mener det handler om å vite hva man skal se etter og ha god oversikt over tid. Tengstedt-overgangen er det beste eksempelet – og en overgang han omtaler som «et godt stykke håndverk».

Hvordan hadde det seg at Rosenborg fikk tak i en spiller som bare et halvt år senere ble solgt til Benfica for rundt 100 millioner kroner uten at noen «fikk det med seg»?

– Kanskje det var noen. Kanskje de var for sent ute? gliser Dorsin – og fortsetter:

– Vi holdt på i ett år og fulgte spilleren. Vi prøvde å hente ham i en tidligere fase, men det gikk ikke. Vi så at han hadde noe vi savnet og som vi behøvde. Det er en del av arbeidet vi har gjort over tid. Man blir tryggere og tenker at «dette må vi gå for, dette kan vi bruke penger på», sier svensken.

Mannen som leverte 15 mål og syv assists på 14 kamper i Eliteserien spilte på nest øverste nivå i Danmark da Rosenborg prøvde seg første gangen. Da Tengstedt også tok nivået i Superligaen etter opprykket, måtte RBK handle raskt

– Vi var redde for at det skulle komme andre som var mer slagkraftige enn oss inn i bildet. Det var godt jobbet av alle sammen, både scoutingavdelingen og Micke og alle sammen, sier Rekdal.

PÅ TILBUDSSIDEN: Kjetil Rekdal tok seg god til å prate med alle som ønsket. Her er han i prat med Adressa-journalisten Steffen Stenersen.

– Det var ikke sånn at vi så ham og så en uke senere var han hentet. Det var arbeid over tid og halvannet år senere fikk vi til en veldig fin greie både for spilleren og for oss, sier Dorsin.

– Er det et resultat av detaljert jobbing over tid eller mest flaks?

– Det er vel begge deler. Jeg tror man må ha litt flaks på alle måter, men jeg synes ikke det er det. Vi tror det er på grunn av en god jobb og at vi har funnet en bra måte å jobbe på. Spillerlogistikken har blitt en så stor del av en klubbs økonomi. Det krever mye kraft og energi og er enormt viktig.

– Må dere tenke annerledes når økonomien ikke er så rå som før?

– Det kan du si, men Rosenborg har fortsatt en god økonomi. Samtidig er det andre klubber som har fått ekstremt god økonomi og bruker de pengene veldig kraftig. Da Rosenborg hadde veldig god økonomi handlet det også om at forskjellen var stor, fordi det var ikke noen andre klubber som var der oppe, sier svensken.

Rekdal mener at Rosenborg er større outsidere i gullkampen etter salget av Tengstedt enn de var før. Samtidig mener han at klubben på mange måter er nærmere konkurrentene enn før han tok over.

– Det kan alltid endre seg, men akkurat nå er Molde og Bodø/Glimt er mer finanskraftig enn oss. Det er en grunn til det, og det er at de har lyktes i Europa. Det var der Rosenborg var. Vi er ikke der nå, men vi er nærmere enn i januar i fjor ettersom vi er klare for Europa.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson omtalte nylig den angivelige Berisha-summen for «absurd» i et intervju med Nettavisen.

– Man kan godt si at det er galskap på én måte, men hvis Berisha kommer til Molde og skyter dem til Champions League, så er det 300 millioner i avkastning. Man må måle ting opp mot hverandre, sier Rekdal.