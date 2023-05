Haaland avslørte «pinlig» hemmelighet: Delte bilde av dataspillet Minecraft på Instagram

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) satte ny Premier League-rekord tidligere denne måneden. Etterpå nektet han å fortelle hva slags dataspill han skulle «feire med». Nå letter han på sløret.

HISTORISK: Bildet er tatt etter kampen hvor Erling Braut Haaland stormet gjennom, lobbet ballen forbi Lukasz Fabianski og ble historisk med sitt 35. ligamål.

19.05.2023 21:41 Oppdatert 19.05.2023 22:15

– Jeg skal hjem nå og spille dataspill, spise litt og så sove, sa Erling Braut Haaland etter 3–0-seieren over West Ham, hvor han scoret sitt 35. mål i Premier League og slo rekorden til Alan Shearer og Andy Cole.

Men da han av Sky Sports ble konfrontert med hva slags spill han spilte, var han hemmelighetsfull.

– Jeg kan ikke si det, det er for pinlig.

Uttalelsene førte til spekulasjoner i sosiale medier. Noen gjettet på Fortnite FortniteFortnite er et multiplayer overlevelsesspill som plasserer spillere i en kamparena hvor de konkurrerer mot hverandre for å være den siste spilleren eller laget som står igjen. Spillet kombinerer skyting, bygging og taktiske elementer for å oppnå seier. Spillerne kan samle våpen og ressurser, bygge strukturer for beskyttelse og utføre strategiske manøvrer for å overleve og vinne kampen., mens andre spøkte med at han spilte karrieremodus karrieremodusFIFA karrieremodus er en spillmodus i fotballspillet FIFA, der spillerne kan ta kontroll over et fotballag og styre alle aspekter av klubbens utvikling. Spillerne kan administrere laget, signere spillere, takle kamper og konkurrere i forskjellige ligaer og turneringer for å oppnå suksess. Karrieremodus gir en autentisk opplevelse av å være en fotballmanager og gir spillerne muligheten til å forme sin egen fotballhistorie. med seg selv på fotballspillet FIFA.

Nå kan det imidlertid virke som at mysteriet er avslørt. For på Instagram-story legger han nemlig ut et bilde av at han spiller dataspillet Minecraft MinecraftMinecraft er et populært dataspill som gir spillerne friheten til å utforske og bygge virtuelle verdener. Spillerne kan samle ressurser, konstruere strukturer og bekjempe fiender i en åpen og uendelig verden. Med kreativitet og overlevelsesferdigheter kan spillerne skape alt fra enkle hytter til imponerende byer og monumenter.:

AVSLØRING: Erling Braut Haaland har lagt ut bilde av at han spiller dataspill.

Med teksten #squad legger han ved et bilde av at han spiller. Bildet avslører også at han spiller spillet med norsk tekst.

Manchester City spiller hjemme mot Chelsea på søndag. Vinner de den, er de sikret Premier League-tittelen.

Det er imidlertid ikke sikkert at de er nødt til å vente så lenge. Dersom Arsenal taper borte mot Nottingham Forest, vil ligatittelen være i boks allerede før søndagens kamp.